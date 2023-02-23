نادي ميتيلاند يوضح مدى تأثير انضمام إمام عاشور

الخميس، 23 فبراير 2023 - 17:24

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند

أوضح مادس هفيد ياكوبسن مدير الإعلام بنادي ميتيلاند مدى تأثير انضمام الدولي المصري إمام عاشور لناديه.

وانضم عاشور إلى ميتيلاند الدنماركي قادمًا من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وتألق بتسجيل هدفين في أول مباراتين له.

وقال ياكوبسن في تصريحات لجريدة tipsbladet الدنماركية: "حسابات نادي ميتيلاند في منصات التواصل الاجتماعي شهدت نموا هائلا بعد انضمام إمام عاشور".

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وأضاف "لقد نجحنا في ضم لاعب من بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة، معظمهم يهتم بالرياضة".

وتابع "لقد انضم لنا الكثير من المتابعين الجدد على حساباتنا بمواقع التواصل الاجتماعي، صفحة النادي على فيسبوك زادت مائة ألف متابع بسبب عاشور".

وواصل "إذا قمنا بجمع أعداد متابعينا على فيسبوك وتويتر وإنستجرام وتيك توك فنحن النادي الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي بين كل الأندية الاسكندنافية، ولكننا وسعنا الفارق مع باقي الأندية بعد صفقة ضم إمام عاشور".

وأتم مدير الإعلام بنادي ميتيلاند "ندرس القيام بخطوات جديدة تستهدف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والدول العربية".

وتواجد إمام عاشور لاعب الزمالك السابق في قائمة فريقه الجديد ميتيلاند الدنماركي لمواجهة سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي.

ويحل سبورتنج لشبونة ضيفا على ميتيلاند يوم الخميس في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، بعد التعادل في الذهاب 1-1 الخميس الماضي.

وظهر اسم عاشور ضمن قائمة الـ23 لاعبا الذين يدخلون المباراة، حسبما أعلن ناديه.

وانضم عاشور إلى ميتيلاند الدنماركي قادمًا من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لكنه تأخر في الانضمام لفريقه بسبب عدم استخراج تصريح العمل، ولم يلتحق بزملائه الجدد سوى قبل لقاء الذهاب بيومين.

وبدأ عاشور لقاء الذهاب في البرتغال على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك كبديل ويسجل هدفا بعد 10 دقائق من دخوله.

وتكرر السيناريو في لقاء فيبورج بالدوري الدنماركي يوم الاثنين ولكن بشكل أسرع، إذ احتاج إمام 5 دقائق فقط بعد انطلاق المباراة، ليسجل الهدف الأول في متابعة لتسديدة زميله من على خط المرمى.

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وبات عاشور ثالث لاعب مصري ينضم للدوري الدنماركي بعد محمد زيدان وأمير عادل "ياكوبسون".

وبلغت قيمة الصفقة حوالي مليونين و750 ألف يورو.

وحصل الدولي المصري على القميص رقم 10 مع فريق ميتلاند.

عاشور (25 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.

وحصد إمام مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.

وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.

إمام عاشور ميتيلاند
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