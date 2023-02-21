ميتيلاند يكشف لـ في الجول سبب استبدال إمام عاشور بين الشوطين أمام فيبورج

علم FilGoal.com سبب استبدال إمام عاشور لاعب ميتيلاند في أول مباراة له بالدوري أمام فيبورج.

إمام عاشور النادي : ميتيلاند

وسجل عاشور في ظهوره الأول مع ميتيلاند في الدوري الدنماركي بعدما شارك أساسيا قبل أن يُستبدل بين الشوطين.

وقال مادس هفييد المتحدث الرسمي لنادي ميتلاند لـ FilGoal.com: "تبديل إمام عاشور بين الشوطين أمس كان قرار من المدير الفني للفريق".

وأضاف "إمام عاشور سليم ولا يعاني أي إصابة".

وفاز ميتيلاند على مضيفه فيبورج بأربعة أهداف دون رد في الجولة 18 للدوري الدنماركي.

وافتتح إمام عاشور أهداف فريقه في الدقيقة 5 من عمر المباراة.

وتعد المباراة هي الأولى لـ ميتيلاند في الدوري الدنماركي منذ 13 نوفمبر الماضي، إذ توقفت المسابقة بسبب كأس العالم ثم فترة الشتاء.

وظهر إمام عاشور لأول مرة بقميص ميتيلاند أمام سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي قبل أيام، وسجّل هدفًا بعد دخوله.

وتكرر السيناريو في لقاء اليوم ولكن بشكل أسرع وخلال 5 دقائق فقط بعد انطلاق المباراة أعلن هدفه الأول عبر متابعة لتسديدة زميله من على خط المرمى.