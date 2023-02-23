مدرب الترجي يوجه رسالة لجماهيره قبل لقاء الزمالك

وجه نبيل معلول المدير الفني للترجي التونسي رسالة لجماهير فريقه قبل لقاء الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي يوم السبت في ثالث جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس.

وقال معلول في رسالة مصورة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أشكر جماهير الترجي التي شجعتنا في الجزائر أمام شباب بلوزداد".

وأضاف "رأيت جماهير الترجي بأعداد غفيرة في المباريات التي لعبناها في دبي والدوحة في الأعوام الأخيرة، لكن لأول مرة أرى ذلك في الجزائر".

وواصل "انضباط الجمهور التونسي في الجزائر كان رائعا، وهذا ما نريد أن نشاهده يوم السبت، نريد رؤية جماهيرنا وهي تشجعنا بنفس الروح أمام الزمالك في رادس".

وأتم "نعد جماهير الترجي بأن نكون عند حسن ظنهم وأن نقدم مباراة كبيرة ونحقق الفوز".

ويمتلك الزمالك نقطة واحدة من تعادل مع المريخ السوداني وخسارة أمام شبيبة القبائل الجزائري.

فيما يتصدر الترجي التونسي المجموعة برصيد ست نقاط من انتصارين على شبيبة القبائل الجزائري والمريخ السوداني بهدف دون مقابل في المباراتين.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 25 فبراير الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد رادس.

وتبدأ المباارة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ولعب الزمالك تسع مباريات من قبل أمام الترجي التونسي، انتصر في أربع منها وخسر ثلاث، وتعادلا في اثنتين.

ويسعى الزمالك لتحقيق انتصاره الأول في البطولة بعد 8 مباريات دون انتصار.

ويعود آخر ألقاب الزمالك في البطولة إلى عام 2002، حيث يحتل المركز الثاني في صدارة الفائزين في البطولة بخمسة ألقاب.