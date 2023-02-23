تأجيل دورة الألعاب الإفريقية في غانا لعام كامل

تقرر تأجيل دورة الألعاب الإفريقية 2023 المقرر إقامتها في غانا، إلى عام 2024.

وكان من المفترض أن تقام الألعاب بين 4 و19 أغسطس المقبل بمشاركة آلاف الرياضيين من 55 دولة.

وذكر الصحفي الغاني فينتو تاهيرو أن غانا عانت في الانتهاء من المنشآت الخاصة باستضافة الألعاب، مما أجبرها على تأجيل الحدث.

The 2023 Africa Games has been postponed to 2024 with no specific dates given, the LOC has announced in a press conference today. The games were scheduled for August 2023 in Accra but Ghana had been struggling to deliver the infrastructure in time for the games. #JoySports pic.twitter.com/zqgZNGab3f — Fentuo Tahiru Fentuo (@Fentuo_) February 21, 2023

ولم يتم الإعلان عن تاريخ محدد لإقامة البطولة في 2024.

وكانت غانا قد تنافست مع نيجيريا وبوركينا فاسو، وفازت بالتنظيم في أكتوبر 2018.

وأقيمت النسخة الماضية عام 2019 في العاصمة المغربية الرباط، وعرفت تتويج مصر بأكبر عدد من الميداليات.

وفازت مصر بأكبر عدد من الميداليات في 7 من أصل 12 نسخة أقيمت سابقًا بدورة الألعاب الإفريقية.