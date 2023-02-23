تأجيل دورة الألعاب الإفريقية في غانا لعام كامل

الخميس، 23 فبراير 2023 - 15:13

كتب : FilGoal

دورة الألعاب الإفريقية

تقرر تأجيل دورة الألعاب الإفريقية 2023 المقرر إقامتها في غانا، إلى عام 2024.

وكان من المفترض أن تقام الألعاب بين 4 و19 أغسطس المقبل بمشاركة آلاف الرياضيين من 55 دولة.

وذكر الصحفي الغاني فينتو تاهيرو أن غانا عانت في الانتهاء من المنشآت الخاصة باستضافة الألعاب، مما أجبرها على تأجيل الحدث.

ولم يتم الإعلان عن تاريخ محدد لإقامة البطولة في 2024.

وكانت غانا قد تنافست مع نيجيريا وبوركينا فاسو، وفازت بالتنظيم في أكتوبر 2018.

وأقيمت النسخة الماضية عام 2019 في العاصمة المغربية الرباط، وعرفت تتويج مصر بأكبر عدد من الميداليات.

وفازت مصر بأكبر عدد من الميداليات في 7 من أصل 12 نسخة أقيمت سابقًا بدورة الألعاب الإفريقية.

دورة الألعاب الأفريقية
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