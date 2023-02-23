"بالعزيمة والإصرار والتواجد الجماهيري".. رسالة من أيمن أشرف لمنتخب الشباب

وجه أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي رسالة دعم لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما قبل مواجهة السنغال المصيرية.

وتأزم موقف منتخب الشباب بعد التعثر في أول مباراتين من بطولة أمم إفريقيا المقامة في مصر بتعادل وهزيمة ليجمع نقطة واحدة فقط قبل مواجهة السنغال الختامية.

وشدد أيمن أشرف أن المنتخب يمكنه التأهل لربع النهائي وتخطي السنغال بالعزيمة والإصرار والتواجد الجماهيري.

وكتب أيمن أشرف عبر حسابه الرسمي: "كل التوفيق والدعم لمنتخب مصر تحت 20 عاما، شباب مصر قادرون على التحدي والفوز وتحقيق حلم التأهل لكأس العالم".

وأضاف "مباراة السنغال صعبة ولكن بالعزيمة والإصرار والتواجد الجماهيري نقدر إن شاء الله".

كل التوفيق و الدعم لمنتخب مصر تحت ٢٠ سنة ، شباب مصر قادرون علي التحدي و الفوز و تحقيق حلم التاهل للمونديال مباراة السنغال صعبة و لكن بالعزيمة و الاصرار و التواجد الجماهيري نقدر ان شاء الله💪🏻🇪🇬 — Ayman Ashraf (@aymanashraf) February 23, 2023

ويلعب منتخب مصر أمام السنغال في تمام السابعة من مساء السبت المقبل على استاد القاهرة في ختام دور المجموعات.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى ربع النهائي بجانب صاحبي أفضل مركز ثالث من المجموعات الثلاثة.

ويمتلك منتخب مصر للشباب فرصة رغم البداية المخيبة للآمال حتى وإن خسر أمام السنغال. (سيناريوهات تأهل المنتخب)

ويتأهل أطراف المربع الذهبي من بطولة أمم إفريقيا للشباب إلى كأس العالم تحت 20 عاما والمقرر إقامتها في إندونيسيا 2023.

وتعادل منتخب مصر للشباب أمام موزمبيق في الافتتاح بدون أهداف بينما خسر ضد نيجيريا بهدف دون مقابل.

بينما حسم منتخب السنغال تأهله كمتصدر للمجموعة بعد الفوز في مباراتي الجولتين الأولى والثانية.