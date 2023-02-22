إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة

تأزم موقف منتخب مصر للشباب في بطولة أمم إفريقيا تحت 20 عاما والتي تستضيفها مصر.

يحتل منتخب شباب الفراعنة المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد تعادل في الافتتاح أمام موزمبيق وخسارة ضد نيجيريا.

ويتبقى جولة ختامية في دور المجموعات بين مصر والسنغال تقام في السابعة من مساء السبت المقبل.

وحسم منتخب السنغال تأهله إلى ربع النهائي بعد حصد ست نقاط بالعلامة الكاملة من أول جولتين.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الثلاثة إلى ربع النهائي بجانب الثنائي الأفضل كمركز ثالث.

ويصعد المتأهلون إلى المربع الذهبي من بطولة أمم إفريقيا إلى كأس العالم للشباب 2023 المقرر إقامتها في إندونيسيا.

الوضع الحالي

يحتل منتخب مصر المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، واستقبل هدفا ولم يسجل أهداف حتى الآن في البطولة.

بينما منتخب السنغال في الصدارة برصيد 6 نقاط وتحل نيجيريا ثانية برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب موزمبيق الترتيب بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن مصر.

ورغم تأزم موقف منتخب مصر إلا أن كل الفرص متاحة للتأهل ويتوقف ذلك على نتائج الفرق الأخرى.

فرص التأهل:

التأهل كثاني المجموعة

رغم التعثر في أول جولتين، يملك منتخب شباب مصر فرصة للتأهل كثاني المجموعة دون النظر لنتائج المجموعات الأخرى انتظارا للتأهل كثالث.

ولا بديل لمنتخب شباب مصر عن الفوز على حساب السنغال في الجولة الختامية من أجل التمسك بفرصة التأهل كثاني المجموعة.

ففي حال فوز شباب الفراعنة على السنغال يصبح رصيد مصر 4 نقاط ووقتها سيكون فارق الأهداف (0) على الأقل إذا كانت النتيجة بفارق هدف أو + إذا كان الفارق هدفين أو أكثر.

ينتظر في تلك الحالة منتخب مصر نتيجة مواجهة نيجيريا ضد موزمبيق ولا بديل عن خسارة نيجيريا بفارق هدف أو اثنين على الأكثر.

في تلك الحالة يحسم منتخب مصر تأهله كثاني المجموعة بعد التساوي مع موزمبيق في النقاط والتأهل بفارق الأهداف دون انتظار نتائج المجموعات الأخرى.

الخلاصة: يتأهل منتخب مصر كثاني المجموعة بفارق الأهداف حال فوزه على السنغال مع انتصار موزمبيق على نيجيريا بفارق هدفين أو أقل.

التأهل كثالث

قد ينجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على السنغال وبالرغم من ذلك لا يصعد كمركز ثاني ويصبح ثالث الترتيب.

فإذا حسم منتخب مصر مواجهة السنغال وارتفع رصيده إلى 4 نقاط، يصبح ثالثا حال فوز أو تعادل نيجيريا أمام موزمبيق.

كما من الممكن أن يصبح شباب الفراعنة في المركز الثالث إذا تغلبت موزمبيق على نيجيريا وبات فارق الأهداف لصالح موزمبيق.

في تلك الحالة ينتظر منتخب شباب مصر نتائج المجموعتين الثانية والثالثة على أن يكون صاحب مركز ثالث في إحدى المجموعتين أقل من 4 نقاط لأن التأهل لاثنين من الفرق أصحاب المركز الثالث بالمجموعات الثلاثة.

وحال تعادل منتخب مصر أمام السنغال يصبح رصيد الفراعنة نقطتين وبالرغم من ذلك هناك فرصة للتأهل إذا كان ثالث إحدى المجموعتين يمتلك نقطة واحدة.

ويمتلك منتخب مصر فرصة ضئيلة حتى وإن خسر أمام السنغال في الجولة الختامية، في تلك الحالة يكون رصيد مصر نقطة واحدة وينتظر الفراعنة موقف المجموعتين الثانية والثالثة على أن يكون فارق الأهداف مع ثالث إحدى المجموعتين لمصلحة مصر.

الخلاصة: أن يجمع منتخب مصر نقاط وفارق أهداف أكبر من أحد صاحبي المركز الثالث في المجموعتين الثانية والثالثة.

وإذا تأهل منتخب مصر كثالث المجموعة سيواجه متصدر المجموعة الثالثة.

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات جامبيا وزامبيا وبنين وتونس.