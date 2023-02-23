محرز: لا نطالب هالاند بلمس الكرة 70 مرة كل مباراة

دافع رياض محرز جناح مانشستر سيتي عن أداء زميله إرلينج هالاند في لقاء لايبزيج بدوري أبطال أوروبا.

وسجل النجم الجزائري هدفا في تعادل مانشستر سيتي مع لايبزيج 1-1 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال محرز في تصريحات تليفزيونية: "بيب جوارديولا يكلف هالاند بأدوار محددة، يريده أن يكون منغمسا أكثر في الهجوم".

وأكمل "هالاند لاعب سريع ويمتاز بالقوة والجميع يعلم إمكانياته، لكنه غير مطالب بلمس الكرة 70 مرة كل مباراة".

وأضاف رياض في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد حقا في الشوط الأول، سيطرنا على المباراة، ومنعنا فريق لايبزيج من بناء الهجمات".

وواصل "كان بإمكاننا تسجيل هدف أو 2، وبالفعل سجلنا الأول، ولكن كان فريق لايبزيج أفضل قليلا في الشوط الثاني وسجلوا هدف التعادل".

وتقدّم الجزائري رياض محرز لـ مانشستر سيتي بهدفٍ أول في الدقيقة 27، ثم أدرك الكرواتي يوشكو جفارديول التعادل لأصحاب الأرض بالدقيقة 70.

وتابع "كانت لدينا الفرصة لحسم المباراة وتسجيل هدف آخر في الشوط الثاني، لكننا لم نفعل ذلك".

وأتم "في النهاية تعادلنا، وهذه ليست نتيجة سيئة، وسنستعد لمباراة الإياب في مانشستر وعلينا تحقيق الفوز".

ويستقبل سيتي منافسه على ملعب الاتحاد يوم 14 مارس المقبل من أجل تذكرة التأهل إلى ربع النهائي.