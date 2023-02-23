"حبكم لي تاج على رأسي".. ميدو يوجه رسالة إلى جماهير الإسماعيلي بعد الرحيل

الخميس، 23 فبراير 2023 - 13:16

كتب : FilGoal

تحية أحمد حسام ميدو لجماهير الإسماعيلي

وجه أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي رسالة إلى جماهير النادي بعد رحيله.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي قد أعلن أمس الأربعاء إقالة الجهاز الفني بقيادة ميدو بسبب نتائج الفترة الأخيرة.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي: "شكرا جمهور الإسماعيلي على دعم الفريق في الأوقات الصعبة".

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وأضاف "حبكم لي تاج على رأسي، بالتوفيق للفريق في المرحلة القادمة وإن شاء الله الدراويش يوفق في تلك المرحلة".

واختتم ميدو رسالته "كل الدعم لمجلس الإدارة والجهاز الفني القادم بإذن الله".

وكان ميدو قد أعلن في تصريحات تليفزيونية رفع الحرج عن مجلس الإدارة واتخاذ القرار النهائي بشأن مصير الجهاز الفني.

وتعادل الإسماعيلي أمام غزل المحلة بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري.

وأعلن نادي الإسماعيلي إقالة الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو والجهاز الإداري والطبي بسبب سوء النتائج.

وقاد ميدو فريق الإسماعيلي في تسع مباريات بالدوري هذا الموسم.

وحقق الدراويش فوزا وحيدا تحت قيادة ميدو وخسر ثلاث مرات بينما تعادل في خمس مواجهات.

وكان FilGoal.com قد علم بدخول الثنائي خالد جلال وحمزة الجمل دائرة المرشحين لخلافة ميدو. (من هنا)

الإسماعيلي ميدو الدراويش
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