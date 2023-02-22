خبر في الجول - الإسماعيلي يستقر على رحيل ميدو.. والثنائي الأبرز المرشح لخلافته

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 00:47

كتب : حامد وجدي

أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي

استقر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة أبو بكر الحديدي على رحيل أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق.

وكان ميدو قد كشف عبر قناة أون تايم سبورتس أنه يرفع الحرج عن مجلس إدارة الإسماعيلي بشأن مستقبله مع الفريق.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الإسماعيلي قد استقر على رحيل ميدو.

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وتعادل الإسماعيلي أمام غزل المحلة بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة من 18 مباراة.

وقرر مجلس إدارة الإسماعيلي تأجيل إعلان قراره الرسمي إلى يوم الأربعاء.

وبات الثنائي حمزة الجمل وخالد جلال أبرز المرشحين لقيادة الإسماعيلي خلفا لميدو.

وقاد خالد جلال هذا الموسم فريق البنك الأهلي قبل أن يرحل عن قيادة الفريق في مطلع ديسمبر الماضي.

أما حمزة الجمل فقاد الإسماعيلي في ولايتين سابقتين من نوفمبر 2021 بصورة مؤقتة، كما قاد الفريق مايو 2022 وحتى أغسطس من العام نفسه.

ولعب الإسماعيلي تحت قيادة حمزة الجمل 16 مباراة في الولاية الأخيرة وفاز الدراويش في خمس مرات وخسر الفريق خمس مباريات بينما تعادل ست مرات.

وكان ميدو قد قاد فريق الإسماعيلي في تسع مباريات بالدوري هذا الموسم.

وحقق الدراويش فوزا وحيدا تحت قيادة ميدو وخسر ثلاث مرات بينما تعادل في خمس مواجهات.

ويخوض الإسماعيلي مباراته المقبلة أمام فيوتشر يوم الجمعة 3 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري.

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