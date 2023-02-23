إمام عاشور في قائمة ميتيلاند لمواجهة لشبونة بالدوري الأوروبي

تواجد إمام عاشور لاعب الزمالك السابق في قائمة فريقه الجديد ميتيلاند الدنماركي لمواجهة سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي.

ويحل سبورتنج لشبونة ضيفا على ميتيلاند يوم الخميس في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، بعد التعادل في الذهاب 1-1 الخميس الماضي.

وظهر اسم عاشور ضمن قائمة الـ23 لاعبا الذين يدخلون المباراة، حسبما أعلن ناديه.

وانضم عاشور إلى ميتيلاند الدنماركي قادمًا من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لكنه تأخر في الانضمام لفريقه بسبب عدم استخراج تصريح العمل، ولم يلتحق بزملائه الجدد سوى قبل لقاء الذهاب بيومين.

وبدأ عاشور لقاء الذهاب في البرتغال على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك كبديل ويسجل هدفا بعد 10 دقائق من دخوله.

وتكرر السيناريو في لقاء فيبورج بالدوري الدنماركي يوم الاثنين ولكن بشكل أسرع، إذ احتاج إمام 5 دقائق فقط بعد انطلاق المباراة، ليسجل الهدف الأول في متابعة لتسديدة زميله من على خط المرمى.

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ميتيلاند يكشف لـ في الجول سبب استبدال إمام عاشور بين الشوطين أمام فيبورج

وبات عاشور ثالث لاعب مصري ينضم للدوري الدنماركي بعد محمد زيدان وأمير عادل "ياكوبسون".

وبلغت قيمة الصفقة حوالي مليونين و750 ألف يورو.

وحصل الدولي المصري على القميص رقم 10 مع فريق ميتلاند.

عاشور (25 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.

وحصد إمام مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.

وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.