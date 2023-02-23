مران الأهلي - السولية يشارك في التدريبات الجماعية قبل مواجهة صنداونز

الخميس، 23 فبراير 2023 - 12:56

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

استأنف فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة صنداونز الجنوب إفريقي.

عمرو السولية

النادي : الأهلي

الأهلي

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز في تمام التاسعة من مساء السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشهد مران الأهلي مشاركة عمرو السولية في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

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وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث ‏عن الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

وبدأ الفريق استعداده اليوم لمباراة صنداونز بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس الأربعاء بعد العودة من أسوان والتي سبقها السفر إلى السودان.

وانتظم السولية في المران الجماعي اليوم بعد تعافيه من إصابة في عضلة السمانة التي تعرض لها خلال مواجهة ريال مدريد في كأس العالم للأندية.

وغاب السولية عن مباراتي الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا وأسوان في مسابقة الدوري.

وكان الأهلي قد خسر أمام الهلال السوداني بهدف دون مقابل في الخرطوم ضمن منافسات الجولة الثانية وهي المباراة الافتتاحية للأحمر بعد تأجيل مواجهة القطن الافتتاحية بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية.

أما صنداونز فيتواجد في الصدارة بالعلامة الكاملة بست نقاط من تحقيق الفوز في المباراتين.

وحقق الأهلي الفوز على أسوان بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراته الأخيرة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي عمرو السولية صنداونز
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