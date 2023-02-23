أمم إفريقيا للشباب - مؤتمر تونس: نعمل على إعادة الثقة للاعبين.. وكريستو بدأ في التعافي

يعلم عادل السليمي المدير الفني لمنتخب تونس للشباب على أهمية مواجهة بنين في الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا تحت 20 عاما والمقامة في مصر.

ويلعب منتخب تونس أمام بنين مساء غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما والمقامة في مصر.

وكشف السليمي عن بدأ تعافي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي المصري من الإصابة والتي غاب على أثرها عن مواجهة الافتتاح أمام جامبيا.

وكان منتخب تونس قد خسر أمام جامبيا بهدف دون مقابل في المباراة الافتتاحية.

وقال السليمي في المؤتمر الصحفي: "مواجهة بنين هامة خاصة بعد الخسارة في المباراة الأولى ضد جامبيا، ولدينا هدف الظهور بشكل جيد".

وأضاف مدرب تونس "الفترة ما بين المباراتين 48 ساعة فقط ونحتاج لتحضير ليس بدني فقط ولكن ذهني أيضا".

ويقع منتخب تونس في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات بنين وزامبيا وجامبيا.

وتابع السليمي "منذ نهاية المباراة الأولى ونحن نعمل على عودة الثقة للاعبين، خاصة وأننا لدينا إمكانيات تؤهلنا لتحقيق نتيجة جيدة".

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي بجانب صاحبا أفضل مركزي ثالث من المجموعات الثلاثة.

وكشف السليمي "الضاوي بدأ يتعافى من الإصابة، هو عنصر مهم مع باقي اللاعبين، ولكن نعمل على قلب رجل واحد".

وكان كريستو قد غاب عن خسارة تونس أمام جامبيا بهدف دون مقابل في الجولة الافتتاحية.

وعانى كريستو من بعض الآلام قبل مواجهة جامبيا وفضل الجهاز الفني لمنتخب تونس للشباب إراحة اللاعب خوفا من تفاقم الإصابة.

ويتأهل أول أربعة منتخبات من بطولة أمم إفريقيا للشباب إلى كأس العالم 2023 المقرر إقامتها في إندونيسيا.

وكشف محمد الدربالي لاعب منتخب تونس للشباب خلال المؤتمر "نحن قادرون على العودة أمام بنين والفرصة مازالت لدينا في المباراتين المقبلتين لتعويض هزيمة الافتتاح".

وتدرب منتخب تونس مساء أمس الأربعاء على ملعب نادي الاتحاد السكندري بسموحة استعدادا لمواجهة بنين.

وطوى منتخب تونس صفحة الخسارة أمام جامبيا واستعد لبنين من أجل حسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي من المجموعة.

وكان FilGoal.com قد علم بقرار كاف بتغيير ملعب المجموعة الثالثة من الإسكندرية إلى استاد المكس بسبب أرضية الملعب. (من هنا)

وخاطب كاف الاتحاد المصري بتغيير ملعب الإسكندرية وتم الاستقرار على خوض مباريات المجموعة على استاد المكس.