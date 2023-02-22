خبر في الجول - كاف يخاطب اتحاد الكرة بتغيير ملعب الإسكندرية في إفريقيا للشباب

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 23:21

كتب : بسام أبو بكر

تونس ضد جامبيا - أمم إفريقيا للشباب

خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الاتحاد المصري بطلب تغيير ملعب الإسكندرية في منافسات أمم إفريقيا للشباب.

ويستضيف ملعب الإسكندرية منافسات المجموعة الثالثة من بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات تونس وجامبيا وزامبيا وبنين، وأقيمت منافسات الجولة الأولى على ملعب الإسكندرية.

أخبار متعلقة:
إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة موعد مباراة منتخب مصر للشباب الحاسمة ضد السنغال.. والقنوات الناقلة أمم إفريقيا للشباب - موقف منتخب مصر يتأزم بعد الهزيمة أمام نيجيريا أمم إفريقيا للشباب - عودة كريستو لتدريبات منتخب تونس قبل مواجهة بنين

وعلم FilGoal.com أن كاف قد خاطب الاتحاد المصري وطالبه بتغيير ملعب الإسكندرية بسبب شكوى منتخبات المجموعة من أرضية الملعب.

واستقرت اللجنة المنظمة على نقل مباريات المجموعة إلى استاد المكس الموجود في الإسكندرية أيضا ومن المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي خلال ساعات.

وكان عادل السليمي المدير الفني لمنتخب تونس تحت 20 عاما قد اشتكى من أرضية الملعب في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة جامبيا.

وأشار المدير الفني لمنتخب شباب تونس إلى أن أرضية الملعب صعبت على اللاعبين المباراة ولم تساعد على الظهور بشكل جيد.

وافتتح منتخب تونس تحت 20 عاما مشواره في أمم إفريقيا للشباب بالخسارة أمام جامبيا بهدف دون مقابل على استاد الإسكندرية.

ويتأهل أول أربعة فرق من النسخة الحالية ببطولة أمم إفريقيا للشباب إلى كأس العالم 2023 المقرر إقامته في إندونيسيا.

ويصعد من كل مجموعة من المجموعات الثلاثة أول فريقين إلى ربع النهائي بالإضافة لصاحبي أفضل مركز ثالث.

وكان منتخب تونس قد حصد المركز الرابع في النسخة الماضية من بطولة أمم إفريقيا للشباب.

تونس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما أمم إفريقيا تحت 20 عاما
نرشح لكم
إفريقيا للشباب - بهدف مبكر.. جامبيا تضرب موعدا مع السنغال في النهائي على حساب نيجيريا إفريقيا للشباب - بمشاركة الضاوي.. السنغال إلى النهائي بثلاثية في شباك تونس أمم إفريقيا للشباب - كريستو أساسي مع تونس ضد السنغال في نصف النهائي أحمد نادر: صُدمت لعدم مشاركتي في بطولة إفريقيا للشباب.. وحدثت أزمات كثيرة للمنتخب تونس إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب بعد مباراة مجنونة أمام الكونغو النهضة مستمرة.. جامبيا تكتسح جنوب السودان وتمر إلى المربع الذهبي لأمم إفريقيا للشباب أمم إفريقيا للشباب - نيجيريا إلى نصف النهائي بهدف عكسي في طريق جنوب السودان أمم إفريقيا للشباب - بهدف شبيه ماني.. السنغال أول المتأهلين لكأس العالم تحت 20 عاما
أخر الأخبار
السهرة الرياضية – الفيلم الذي أكمل مسيرة روكي بتحقيق رقم تاريخي بشباك التذاكر 9 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل الأهلي - شادي حسين أساسي.. كهربا وسافيو بديلان أمام المقاولون 13 دقيقة | الدوري المصري
ضرب وبصق وسب واعتداء بكرسي على الحكم.. إيقاف أحمد الصالح مدى الحياة 25 دقيقة | الوطن العربي
كأس آسيا تحت 20 - ضربة كبرى.. أستراليا تفوز على قطر بتسعة أهداف 51 دقيقة | آسيا
فان دايك يعلق على إنجاز صلاح التاريخي ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر مجموعة الأهلي - الهلال (1) (0) القطن.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
نظام غذائي خاص للاعبي الأهلي في جنوب إفريقيا والكاميرون ساعة | الكرة المصرية
تقارير: مشاركة كاسيميرو أمام بيتيس محل شك ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 2 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 تغريم وغياب جماهيري.. كاف يكشف لـ في الجول العقوبات الموقعة على الهلال السوداني