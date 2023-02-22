خبر في الجول - كاف يخاطب اتحاد الكرة بتغيير ملعب الإسكندرية في إفريقيا للشباب

خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الاتحاد المصري بطلب تغيير ملعب الإسكندرية في منافسات أمم إفريقيا للشباب.

ويستضيف ملعب الإسكندرية منافسات المجموعة الثالثة من بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات تونس وجامبيا وزامبيا وبنين، وأقيمت منافسات الجولة الأولى على ملعب الإسكندرية.

وعلم FilGoal.com أن كاف قد خاطب الاتحاد المصري وطالبه بتغيير ملعب الإسكندرية بسبب شكوى منتخبات المجموعة من أرضية الملعب.

واستقرت اللجنة المنظمة على نقل مباريات المجموعة إلى استاد المكس الموجود في الإسكندرية أيضا ومن المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي خلال ساعات.

وكان عادل السليمي المدير الفني لمنتخب تونس تحت 20 عاما قد اشتكى من أرضية الملعب في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة جامبيا.

وأشار المدير الفني لمنتخب شباب تونس إلى أن أرضية الملعب صعبت على اللاعبين المباراة ولم تساعد على الظهور بشكل جيد.

وافتتح منتخب تونس تحت 20 عاما مشواره في أمم إفريقيا للشباب بالخسارة أمام جامبيا بهدف دون مقابل على استاد الإسكندرية.

ويتأهل أول أربعة فرق من النسخة الحالية ببطولة أمم إفريقيا للشباب إلى كأس العالم 2023 المقرر إقامته في إندونيسيا.

ويصعد من كل مجموعة من المجموعات الثلاثة أول فريقين إلى ربع النهائي بالإضافة لصاحبي أفضل مركز ثالث.

وكان منتخب تونس قد حصد المركز الرابع في النسخة الماضية من بطولة أمم إفريقيا للشباب.