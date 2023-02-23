خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي

يغيب أربعة لاعبين عن قائمة الزمالك المقرر أن تواجه الترجي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وكشف الزمالك عن قائمة الفريق المغادرة إلى تونس وشهدت ضم ثلاثي الصفقات الجديدة. (من هنا)

بينما تم استبعاد مصطفى شلبي وأحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمود حمدي الونش لأسباب مختلفة.

ويكشف FilGoal.com أسباب غياب رباعي الفريق:

- مصطفى شلبي لأسباب فنية

- محمود الونش لعدم الجاهزية التامة.

- مصطفى الزناري يعاني من إصابة في العضلة الأمامية.

- أحمد فتوح لم يتعاف من إصابة العضلة الخلفية.

ويستعد الزمالك للقاء الترجي السبت المقبل في ملعب رادس في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويتصدر الترجي المجموعة بست نقاط يليه شباب بلوزداد بثلاث نقاط ثم الزمالك بنقطة وبالتساوي مع المريخ.

ولم يتدرب مصطفى الزناري حتى الآن مع الفريق بشكل جماعي منذ تعرضه للإصابة ويخضع لبرنامج تأهيلي.

كما يواصل فتوح برنامجه التأهيلي إذ لم يصل للجاهزية الكاملة حتى الآن منذ إصابته.