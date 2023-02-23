قائمة الزمالك - استبعاد شلبي وضم ثلاثي الصفقات الجديدة أمام الترجي

استبعد جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، مصطفى شلبي بينما ضم ثلاثي الصفقات الجديدة لقائمة الفريق استعدادا لمواجهة الترجي.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي في السادسة من مساء يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة ظهور الثلاثي محمود شبانة وأحمد بلحاج وناصر منسي للمرة الأولى بعد انتهاء أزمة القيد.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - محمود شبانة - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد - سيد عبد الله - سيف جعفر - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - إبراهيما نداي - أحمد بلحاج.

الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - يوسف نبيه - سامسون أكينولا.

وشهدت القائمة استبعاد كل من مصطفى شلبي ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح ومصطفى الزناري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة من تعادل وخسارة.

بينما الترجي فيتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد ست نقاط.