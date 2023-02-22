الإسماعيلي يعلن إقالة ميدو.. وخصومات مالية على اللاعبين

أعلن نادي الإسماعيلي إقالة الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو والجهاز الإداري والطبي بسبب سوء النتائج.

وكان ميدو قد أعلن في تصريحات تليفزيونية رفع الحرج عن مجلس الإدارة واتخاذ القرار النهائي بشأن مصير الجهاز الفني.

وتعادل الإسماعيلي أمام غزل المحلة بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري.

كما قرر مجلس إدارة الإسماعيلي خصم 10% من قيمة عقود اللاعبين الذين شاركوا في مواجهة المحلة.

وجاء بيان الإسماعيلي كالآتي:

"منذ مباراة الفريق الأول أمام المحلة ومجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة أبو بكر الحديدي في حالة انعقاد دائم، وأسفر ذلك عن توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري والطبي وذلك على إثر سوء نتائج الفريق الأول ووضعه الحالي بجدول مسابقة الدوري".

"أكد المجلس على كامل الاحترام للجهاز الفني تحت قيادة ميدو والذين تحملوا الكثير من أجل إسعاد جماهير النادي ومحبيه في وقت حرج لا ينكره إلا جاحد، ولكن صادفه وجهازه سوء توفيق طالما يحدث في عالم كرة القدم، الأمر الذي دعا المجلس لاتخاذ القرار في هذا التوقيت العصيب والذي لا يحتمل أي إخفاقات أخرا".

"وفي ذات السياق قرر المجلس خصم 10% من قيمة عقود اللاعبين الذين شاركوا أمام المحلة إعمالا بمبدأ الثواب والعقاب".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة من 18 مباراة.

وقاد ميدو فريق الإسماعيلي في تسع مباريات بالدوري هذا الموسم.

وحقق الدراويش فوزا وحيدا تحت قيادة ميدو وخسر ثلاث مرات بينما تعادل في خمس مواجهات.

وكان FilGoal.com قد علم بدخول الثنائي خالد جلال وحمزة الجمل دائرة المرشحين لخلافة ميدو. (من هنا)

وقاد خالد جلال هذا الموسم فريق البنك الأهلي قبل أن يرحل عن قيادة الفريق في مطلع ديسمبر الماضي.

أما حمزة الجمل فقاد الإسماعيلي في ولايتين سابقتين من نوفمبر 2021 بصورة مؤقتة، كما قاد الفريق مايو 2022 وحتى أغسطس من العام نفسه.

ولعب الإسماعيلي تحت قيادة حمزة الجمل 16 مباراة في الولاية الأخيرة وفاز الدراويش في خمس مرات وخسر الفريق خمس مباريات بينما تعادل ست مرات.