خبر في الجول - استبعاد الونش من بعثة الزمالك في تونس

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك استبعاد محمود حمدي "الونش" من البعثة المسافرة إلى تونس.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الونش لن يسافر إلى تونس لعدم الجاهزية بشكل كامل لخوض المباريات حتى الآن.

وكان اللاعب طلب السفر رفقة بعثة الزمالك إلى تونس لمؤازرة الفريق لكن الجهاز الفني طلب استمرار اللاعب في القاهرة.

ويأتي سبب رفض الجهاز الفني من أجل مواصلة برنامج اللاعب التأهيلي ليكون جاهزا في أسرع وقت، وخوض مراحل تدريبية أكثر خلال فترة سفر بعثة الأبيض.

وعلم FilGoal.com أيضا مصطفى الزناري وأحمد فتوح سيغيبا عن مباراة الترجي المقبلة. (طالع التفاصيل)

وسبق أن أعلن مرتضى منصور رئيس النادي سفر ثلاثي الفريق الجديد رفقة بعثة الأبيض بعد قيده إفريقيًا ومحليا.

وانتظم الونش الأسبوع الماضي في مران الزمالك بالكامل.

وكان الونش يعاني من إصابة في وتر العضلة الخلفية جعله يضطر للسفر إلى العاصمة الإنجليزية ليجري عملية جراحية.

وشارك الونش في الموسم الجاري في ثلاث مباريات قبل تعرضه للإصابة.

ويستعد الزمالك للقاء الترجي السبت المقبل في ملعب رادس في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويتصدر الترجي المجموعة بست نقاط يليه شباب بلوزداد بثلاث نقاط ثم الزمالك بنقطة وبالتساوي مع المريخ.