خبر في الجول – الزناري وفتوح يغيبان عن مباراة الزمالك والترجي
الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 22:57
كتب : إبراهيم رمضان
يغيب مصطفى الزناري وأحمد فتوح لاعبي الزمالك عن مباراة الترجي المقبلة.
مصطفى الزناري
النادي : الزمالك
أحمد فتوح
النادي : الزمالك
وحسبما علم FilGoal.com فإن الزناري خارج حسابات الزمالك بسبب عدم جاهزيته.
إذ كان يعاني الزناري من إصابة في العضلة الأمامية ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمباريات ولكنه لم يتدرب حتى الآن مع الفريق بشكل جماعي.
والأمر ذاته ينطبق على فتوح الذي لم يصل للجاهزية الكاملة بعد معاناته من إصابة في العضلة الخلفية ومواصلته خوض البرنامج التأهيلي.
ويستعد الزمالك للقاء الترجي السبت المقبل في ملعب رادس في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
وتقرر سفر بعثة الزمالك صباح غد الثلاثاء إلى تونس.
ويتصدر الترجي المجموعة بست نقاط يليه شباب بلوزداد بثلاث نقاط ثم الزمالك بنقطة وبالتساوي مع المريخ.
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