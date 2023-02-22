إفريقيا للشباب - جابر: أعتذر للجمهور بعد خسارة المنتخب.. ولدينا فرصة للتأهل

تقدم محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب بالاعتذار للجمهور بعد الخسارة أمام نيجيريا.

وخسر منتخب مصر أمام نيجيريا بهدف دون رد في الجولة الثانية لمجموعات بطولة أمم إفريقيا للشباب.

وقال جابر في المؤتمرالصحفي عقب المباراة: "أعتذر للجمهور بعد الخسارة أمام نيجيريا، الهدف الذي سكن شباك المنتخب جاء من كرة ثابتة".

وأضاف "كان لنا عدة فرص في الشوط الثاني ولكن غياب التركيز أدى إلى إهدارها".

وأكمل "لدينا أمل في الفوز على السنغال والوصول إلى النقطة 4 لأن هذا يمنحنا فرصة كبيرة للتأهل للدور المقبل".

وأردف "سنحاول تهيئة اللاعبين من الناحية النفسية وسنركز على المباراة المقبلة".

وأتم تصريحاته "لا أحمل الهزيمة لأحد والجميع قدم كل ما لديه، لدي ثقة في اللاعبين وسنقدم كل ما لدينا في مباراة السنغال".

وتأزم موقف منتخب مصر للشباب في البطولة بعد الخسارة أمام نيجيريا.

ويحتل منتخب شباب الفراعنة المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد تعادل في الافتتاح أمام موزمبيق وخسارة ضد نيجيريا.

ويتبقى جولة ختامية في دور المجموعات بين مصر والسنغال تقام في السابعة من مساء السبت المقبل.

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