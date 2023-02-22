خبر في الجول – الكشف عن سبب ضم عبد الله محمد لقائمة الزمالك الإفريقية

أعلن الزمالك عن قائمته المشاركة في دوري أبطال إفريقيا وشهدت تواجد اللاعب الشاب عبد الله محمد فما هو السبب؟

حسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب الذي يتواجد في فريق مواليد 2003 ويستطيع لعب كصانع ألعاب حصل على إعجاب الجهاز الفني.

وظل الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدير الفني جوسفالدو فيريرا والمدرب العام أسامة نبيه والمدرب المساعد أحمد المقصود يتابعونه عن قرب رفقة المدرب المساعد حسين ياسر المحمدي الذي أشرف على تدريب اللاعب في قطاع الناشئين.

كما أن أحد أسباب تواجد عبد الله محمد في القائمة هو عدم وجود صانع ألعاب صريح في الفريق بعد احتراف يوسف إبراهيم "أوباما" في الدوري السعودي في صفوف الحزم.

وكان اللاعب ضمن قائمة منتخب مصر للشباب ولكن استبعده محمود جابر المدير الفني من المشاركة في كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في مصر.

وتعرض عبد الله محمد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الموسم الماضي ولكنه عاد وشارك مع فريقه مواليد 2003 وسجل هدفا ضد أسوان الشهر الماضي.

ويستعد الزمالك للقاء الترجي السبت المقبل في ملعب رادس في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويتصدر الترجي المجموعة بست نقاط يليه شباب بلوزداد بثلاث نقاط ثم الزمالك بنقطة وبالتساوي مع المريخ.

وجاءت قائمة الزمالك الإفريقية:

حراسة المرمى: محمد عواد (1) – محمد صبحي (15) – السيد عطية (32) – محمد نديم (34).

الدفاع: محمد عبد الغني (5) – مصطفى الزناري (6) – محمد عبد الشافي (13) – عبد الله جمعة (21) – حمزة المثلوثي (24) – محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح (29) – حسام عبد المجيد (36) – محمد طارق (38).

الوسط: عمر جابر (4) – إمام عاشور (8) – محمود عبد الرازق "شيكابالا" (10) – محمد أشرف "روقا" (12) – عمرو السيسي (15) – زكريا الوردي (17) – نبيل عماد (20) – عبد الله محمد (21) – أحمد سيد "زيزو" (25) – محمد حسام "بيسو" (31).

الهجوم: إبراهيما نداي (7) – سامسون أكينيولا (9) – مصطفى شلبي (11) – يوسف إبراهيم "أوباما" (14) – سيف الدين الجزيري (30) – حسام أشرف (33) – يوسف أسامة نبيه (37) – سيد عبد الله (39) – سيف فاروق جعفر (40).

ويتواجد عدة لاعبين في القائمة بعدما تم قيدهم في القائمة الأولية لكنهم رحلوا عن صفوف الفريق في يناير الماضي وهم: إمام عاشور ويوسف إبراهيم "أوباما" وزكريا الوردي وحسام أشرف وإمام عاشور.

وشهدت القائمة بعد ذلك قيد الثلاثي الجديد ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة بعد قيدهم محليا وإفريقيا عقب نهاية أزمة الزمالك مع اتحاد الكرة.