موعد مباراة منتخب مصر للشباب الحاسمة ضد السنغال.. والقنوات الناقلة

يختتم منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما مباراته في دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا ضد السنغال.

وكان منتخب مصر قد تعادل سلبيا في الجولة الافتتاحية أمام موزمبيق سلبيا، قبل أن يخسر أمام نيجيريا في الجولة الثانية بهدف دون مقابل.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى ربع النهائي بالغضافة لأفضل صاحبي مركز ثالث.

موعد المباراة المقبلة

يلعب منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما أمام السنغال في المباراة المقبلة يوم السبت 25 فبراير.

وينطلق اللقاء في تمام السابعة مساء.

ويقام اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة والختامية من دور المجموعات.

القنوات الناقلة

سيتم نقل مباريات البطولة تلفزيونيا على مجموعة قنوات تايم سبورتس الأرضية وبي إن سبورتس فضائيا.

وسبق لمنتخب مصر التتويج باللقب في تلك المرحلة أربع مرات أعوام 1981 و1991 و2003 و2013.

فيما حصل شباب الفراعنة على الوصافة في 2005 والبرونزية في 1993 و2001 و2011.

ويحتل منتخب نيجيريا صدارة الأبطال التاريخيين لهذه المسابقة بـ 7 ألقاب، يليها غانا حامل اللقب بالتساوي مع مصر (4 مرات).