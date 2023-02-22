تكرار نتيجة الدور الأول.. تعادل سلبي بين المصري وبيراميدز

كرر المصري وبيراميدز نتيجة الدور الأول وتعادلا سلبيا في الجولة 19 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

وللمرة الثانية تنتهي مواجهات الفريقين بتعادل سلبي منذ بداية مواجهاتهما في جميع المسابقات.

الفوز أبقى بيراميدز في المركز الثاني برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر.

بينما ظل المصري في المركز العاشر برصيد 22 نقطة بفارق 11 نقطة عن المربع الذهبي.

التشكيل

دفع حسام حسن المدير الفني للمصري بـ محمد عبد اللطيف "جريندو" في الهجوم.

قاد فخر الدين بن يوسف هجوم بيراميدز.

وغاب رمضان صبحي وأحمد توفيق عن المباراة بسبب الإيقاف. وجلس أيضا عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

مرت الربع ساعة الأولى من المباراة بتعادل سلبي بين الفريقين.

وتحصل إسلام عطية مدافع المصري على بطاقة صفراء في الدقيقة 15.

وبعد دقيقة سدد عبد الرحيم دغموم كرة مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 25 أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه علي جبر بعد عرقلة جريندو على حدود منطقة الجزاء.

ركلة حرة مباشرة انبرى لها حسين السيد الذي سدد كرة قوية أبعدها أحمد الشناوي ببراعة ثم تدخّل الدفاع في منع متابعة عماد الدين بو بكر من شباك بيراميدز.

الحكم أشهر بطاقة صفراء ثالثة في الشوط الأول من نصيب محمد صادق بعد تدخل قوي على عماد الدين بوبكر في الدقيقة 32.

شوط أول انتهى بدون أهداف وبتسديدة وحيدة بين القائمين والعارضة لكلا الفريقين.







































في الشوط الثاني سدد إسلام عطية كرة ضعيفة في يد الحارس أحمد الشناوي في الدقيقة 54.

حسام حسام بعد 3 دقائق أجرى أول تغييراته بمشاركة مروان حمدي بدلا من إسلام عطية.

ورد جايمي باتشيكو بـ 3 تغييرات في الدقيقة 63 بمشاركة عبد الله السعيد وفاخري لاكاي وبلاتي توريه بدلا من فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق ومحمود صابر.

وتألق عصام ثروت في التصدي لتسديدة صاروخية من أحمد فتحي وأبعدها لركنية في الدقيقة 66.

وهدد مصطفى فتحي مرمى المصري بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 74.

الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء مرت دون أن أي خطورة لتنتهي المباراة بتعادل سلبي.