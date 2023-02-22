أمم إفريقيا للشباب - موقف منتخب مصر يتأزم بعد الهزيمة أمام نيجيريا

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 21:05

كتب : FilGoal

أحمد عبد الرحيم إيشو - منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما

سقط منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما أمام نيجيريا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

ويتأزم موقف منتخب مصر للشباب قبل الجولة الختامية من منافسات أمم إفريقيا ومواجهة السنغال الذي حسم تأهله بالفعل إلى ربع النهائي.

وخسر منتخب الشباب أمام نيجيريا بهدف دون مقابل وللجولة الثانية للتوالي يفشل لاعبو مصر في تسجيل أي أهداف.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا للشباب - عودة كريستو لتدريبات منتخب تونس قبل مواجهة بنين أمم إفريقيا للشباب - السنغال تحسم تأهلها إلى ربع النهائي من مجموعة مصر بثلاثية في موزمبيق تشكيل منتخب الشباب - تغيير وحيد لمصر أمام نيجيريا كرنفال إفريقيا للشباب - عبد الرحمن رشدان جوكر الدفاع صاحب التسديدات القوية

وبذلك يتجمد رصيد مصر عند نقطة في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن موزمبيق متذيل الترتيب.

ويتأهل أول منتخبين من المجموعات الثلاثة إلى ربع النهائي بالإضافة لأفضل صاحبي مركز ثالث.

ويصعد أول أربع منتخبات في البطولة إلى منافسات كأس العالم 2023 المقرر إقامتها في إندونيسيا.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة مصرية على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الفريق النيجيري.

وأهدر رأفت خليل في الدقيقة 14 فرصة التقدم بتسديدة قوية ولكن أعلى العارضة.

وهدأ اللقاء في الربع ساعة الثانية من الشوط الأول دون أي خطورة على المرميين.

وباغت رأفت خليل دفاع نيجيريا بتسديدة جديدة في الدقيقة 32 ولكن ضعيفة بجوار القائم الأيمن لحارس المرمى.

وبعد أربع دقائق نجح رأفت خليل في مراوغة دفاع نيجيريا وسدد الكرة ولكن بعيدة تماما عن المرمى.

وفشل لاعبو منتخب مصر للشباب في افتتاح التسجيل في البطولة بعد أن انتهت مواجهة الافتتاح أمام موزمبيق سلبية بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني استمرت محاولات منتخب الشباب بسيطرة دون خطورة حقيقية.

وسدد أحمد رضا برأسية قوية في الدقيقة 54 ولكن أعلى العارضة.

وأهدر بلال مظهر عبد الرحمن أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 63 بعد الانفراد بحارس مرمى نيجيريا ولكن سددها سهلة في يد الحارس.

وأهدر منتخب نيجيريا هدفا محققا في الدقيقة 63 بتسديدة قوية ولكن بجوار القائم الأيمن لمصطفى مخلوف حارس مرمى المنتخب المصري.

ونجح سولمون أجبالاكا في تحويل ركلة ركنية إلى هدف أول برأسية في الدقيقة 70 داخل الشباك ليفتتح التسجيل للنسور الخضراء.

وكثف منتخب مصر للشباب هجماته في آخر 20 دقيقة من أجل معادلة النتيجة ولكن دون جدوى.

ويختتم منتخب مصر للشباب مبارياته أمام السنغال في السابعة من مساء السبت من أجل محاولة خطف بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

نيجيريا أمم إفريقيا للشباب مصر تحت 20 عاما
نرشح لكم
إفريقيا للشباب - بهدف مبكر.. جامبيا تضرب موعدا مع السنغال في النهائي على حساب نيجيريا إفريقيا للشباب - بمشاركة الضاوي.. السنغال إلى النهائي بثلاثية في شباك تونس أمم إفريقيا للشباب - كريستو أساسي مع تونس ضد السنغال في نصف النهائي أحمد نادر: صُدمت لعدم مشاركتي في بطولة إفريقيا للشباب.. وحدثت أزمات كثيرة للمنتخب تونس إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب بعد مباراة مجنونة أمام الكونغو النهضة مستمرة.. جامبيا تكتسح جنوب السودان وتمر إلى المربع الذهبي لأمم إفريقيا للشباب أمم إفريقيا للشباب - نيجيريا إلى نصف النهائي بهدف عكسي في طريق جنوب السودان أمم إفريقيا للشباب - بهدف شبيه ماني.. السنغال أول المتأهلين لكأس العالم تحت 20 عاما
أخر الأخبار
السهرة الرياضية – الفيلم الذي أكمل مسيرة روكي بتحقيق رقم تاريخي بشباك التذاكر 9 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل الأهلي - شادي حسين أساسي.. كهربا وسافيو بديلان أمام المقاولون 12 دقيقة | الدوري المصري
ضرب وبصق وسب واعتداء بكرسي على الحكم.. إيقاف أحمد الصالح مدى الحياة 25 دقيقة | الوطن العربي
كأس آسيا تحت 20 - ضربة كبرى.. أستراليا تفوز على قطر بتسعة أهداف 51 دقيقة | آسيا
فان دايك يعلق على إنجاز صلاح التاريخي ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر مجموعة الأهلي - الهلال (1) (0) القطن.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
نظام غذائي خاص للاعبي الأهلي في جنوب إفريقيا والكاميرون ساعة | الكرة المصرية
تقارير: مشاركة كاسيميرو أمام بيتيس محل شك ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 2 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 تغريم وغياب جماهيري.. كاف يكشف لـ في الجول العقوبات الموقعة على الهلال السوداني