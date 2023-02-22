أمم إفريقيا للشباب - موقف منتخب مصر يتأزم بعد الهزيمة أمام نيجيريا

سقط منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما أمام نيجيريا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

ويتأزم موقف منتخب مصر للشباب قبل الجولة الختامية من منافسات أمم إفريقيا ومواجهة السنغال الذي حسم تأهله بالفعل إلى ربع النهائي.

وخسر منتخب الشباب أمام نيجيريا بهدف دون مقابل وللجولة الثانية للتوالي يفشل لاعبو مصر في تسجيل أي أهداف.

وبذلك يتجمد رصيد مصر عند نقطة في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن موزمبيق متذيل الترتيب.

ويتأهل أول منتخبين من المجموعات الثلاثة إلى ربع النهائي بالإضافة لأفضل صاحبي مركز ثالث.

ويصعد أول أربع منتخبات في البطولة إلى منافسات كأس العالم 2023 المقرر إقامتها في إندونيسيا.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة مصرية على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الفريق النيجيري.

وأهدر رأفت خليل في الدقيقة 14 فرصة التقدم بتسديدة قوية ولكن أعلى العارضة.

وهدأ اللقاء في الربع ساعة الثانية من الشوط الأول دون أي خطورة على المرميين.

وباغت رأفت خليل دفاع نيجيريا بتسديدة جديدة في الدقيقة 32 ولكن ضعيفة بجوار القائم الأيمن لحارس المرمى.

وبعد أربع دقائق نجح رأفت خليل في مراوغة دفاع نيجيريا وسدد الكرة ولكن بعيدة تماما عن المرمى.

وفشل لاعبو منتخب مصر للشباب في افتتاح التسجيل في البطولة بعد أن انتهت مواجهة الافتتاح أمام موزمبيق سلبية بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني استمرت محاولات منتخب الشباب بسيطرة دون خطورة حقيقية.

وسدد أحمد رضا برأسية قوية في الدقيقة 54 ولكن أعلى العارضة.

وأهدر بلال مظهر عبد الرحمن أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 63 بعد الانفراد بحارس مرمى نيجيريا ولكن سددها سهلة في يد الحارس.

وأهدر منتخب نيجيريا هدفا محققا في الدقيقة 63 بتسديدة قوية ولكن بجوار القائم الأيمن لمصطفى مخلوف حارس مرمى المنتخب المصري.

ونجح سولمون أجبالاكا في تحويل ركلة ركنية إلى هدف أول برأسية في الدقيقة 70 داخل الشباك ليفتتح التسجيل للنسور الخضراء.

وكثف منتخب مصر للشباب هجماته في آخر 20 دقيقة من أجل معادلة النتيجة ولكن دون جدوى.

ويختتم منتخب مصر للشباب مبارياته أمام السنغال في السابعة من مساء السبت من أجل محاولة خطف بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.