كانسيلو: شخصيتي صعبة لكن لم أقلل من احترام أي شخص.. وهذا سبب رحيلي عن سيتي

اعترف جواو كانسيلو الظهير الأيمن لبايرن ميونيخ أن شخصيته صعبة في التعامل لكنه شدد أنه لم يقلل من احترام أي شخص في مسيرته.

جاء ذلك ردا على سبب رحيله عن مانشستر سيتي ووجود تكهنات باندلاع خلاف قوي بينه وبين مدربه بيب جوارديولا.

وتحدث كانسيلو لصحيفة "أوجوجو" البرتغالية قائلا: "كل لاعب يحب أن يشعر بأهميته والكل يريد أن يلعب ومن يقول غير ذلك فهو يكذب".

وأكمل "لاعب تنافسي مثلي يرغب في الفوز بالبطولات يرغب فقط في اللعب، مثلما قال بيب جوارديولا أنا أحتاج للعب كي أكون سعيدا".

وتابع "إنها ليست مسألة تقليل من قيمة زملائي، لكنني اعتقدت أنني أستحق اللعب وجوارديولا لم ير ذلك، لذا تحدثنا سويا ورأينا أن أفضل حل هو الرحيل في يناير وحينها أتيحت لي فرصة الانتقال إلى بايرن ولم أستطع الرفض".

وشدد كانسيلو "إن لم يرغب سيتي في رحيلي لم يكن ليوافق لأنه لدي عقد مع النادي، أنا محترف للغاية وقدمت كل ما لدي للنادي، أعرف أن شخصيتي صعبة لكنني لم أقلل أبدا من احترام زملائي أو المدربين".

وانضم كانسيلو إلى بايرن معارا لنهاية الموسم مع أحقية شراء.

وعن مستقبله مع بايرن قال: "بايرن لديه بند يتيح ضمي نهائيا، لا أعرف إن كان سيفعله أم لا لكنني طالما أنا مع الفريق سأقدم أفضل ما لدي، الالتزام هنا قوي للغاية وطريقة التدرب مبهرة".