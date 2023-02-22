الاتحاد الإنجليزي يغرم ليفربول وإيفرتون بعد أحداث الدربي

غرم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ناديي ليفربول وإيفرتون ماديا عقب اشتباك لاعبي كلا الفريقين في دربي الميرسيسايد.

ووقع الاتحاد الإنجليزي غرامة قدرها 25 ألف جنيه إسترليني على ليفربول مقابل 40 ألفا على إيفرتون.

واندلعت اشتباكات بين اللاعبين عقب أزمة بين حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد والظهير الأيسر لليفربول أندرو روبرتسون.

وأشار البيان إلى أن إيفرتون وقعت عليه غرامة أكبر من ليفربول نظرا لتوقيع عقوبة مماثلة عليه خلال الموسم الجاري بعد اشتباك لاعبيه مع لاعبي كريستال بالاس.

ويملك كلا الناديين حق الاستئناف على العقوبة حتى يوم الإثنين المقبل، لكن ذكرت التقارير الصحفية أنهما تقبلاها.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ35 نقطة بعدما خاض 22 مباراة.

فيما يأتي إيفرتون في المركز الـ16 بـ21 نقطة.

وسيواجه ليفربول منافسه كريستال بالاس يوم الأحد المقبل في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي بينما يلتقي إيفرتون مع منافسه أستون فيلا.