الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة 19

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 18:29

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

اشتعلت مجموعة بحري في الدرجة الثانية من الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة 19.

وأقيمت اليوم 7 مباريات شهدت 5 انتصارات وانتهت مباراتين بالتعادل.

واستعاد دكرنس صدارة الترتيب برصيد 34 نقطة فيما تراجع جمهورية شبين للمركز الثالث برصيد 33 نقطة.

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واستغل طنطا نتائج الجولة 19 وارتقى للمركز الثاني برصيد 33 نقطة بعدما فاز على نبروه بهدفين مقابل هدف.

وفاز دكرنس على المجد السكندري بهدفين دون رد سجلهما إسلام نبيل وكريم أشرف ضمن الجولة 19 من المسابقة.

فيما تعادل جمهورية شبين مع كفر الشيخ بهدف لكل فريق، إذ سجل حسين حمدي لجمهورية شبين وتعادل مروان أحمد لنادي كفر الشيخ.

وعاد طنطا لطريق الانتصارات عقب الفوز على نبروه بهدفين مقابل هدف.

وسجل عبد الرحمن الدح هدفي طنطا فيما سجل أحمد فايز هدف نبروه.

وفاز الأوليمبي على بلدية المحلة بهدف دون رد سجله محمود المنشاوي من ركلة جزاء.

وسجل ياسين نصوح وخالد الشيخ هدفي سبورتج في شباك المصري بالسلوم ليحصد النادي السكندري 3 نقاط ثمينة.

وأحرز محمود أجوجو هدف الفوز لأبو قير للأسمدة في شباك الحمام، فيما حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة المنصورة وبايونيرز.

وإليكم ترتيب مجموعة بحري عقب نهاية لقاء اليوم:

الدرجة الثانية
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