أنشيلوتي: فينيسيوس جونيور أحد أفضل لاعبي العالم حاليا

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 16:23

كتب : FilGoal

ليفربول - ريال مدريد - فينيسيوس

وصف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لاعبه فينيسيوس جونيور بأنه أحد أفضل لاعبي العالم حاليا، بعد تألقه أمام ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل داروين نونيز ومحمد صلاح ثنائية مبكرة لليفربول، لكن ريال مدريد تعادل قبل نهاية الشوط الأول بهدفي فينيسيوس جونيور، ثم جعل إيدير ميليتاو النتيجة 3-2 في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، قبل أن يستكمل كريم بنزيمة الخماسية المدريدية.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "فينيسيوس هو اللاعب الأكثر حسما في كرة القدم العالمية الآن".

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وواصل الإشادة بفيني جونيور قائلا "لا يوجد لاعب يتألق بهذه الاستمرارية حاليا".

وتابع "هذا هو لوكا مودريتش الذي اعتدنا عليه. أفضل نسخة من مودريتش يمكنك رؤيتها في المباريات، ثبات، ثقة وإدارة جيدة للكرة. كان حاسما في اللحظات الصعبة".

وواصل "في الشوط الأول طلبت من لوكا الضغط على فابينيو، لكن بهذه الطريقة فتحنا أكثر الجناح الأيسر. في الشوط الثاني وضعنا فيدي فالفيردي هناك".

وأكمل "ناتشو يلتزم دائما ويقدم الأفضل، إنه يتمتع بذكاء كروي على المستوى الدفاعي لا يملكه إلا القليل من اللاعبين".

ويستضيف ريال مدريد منافسه ليفربول على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 15 مارس المقبل ضمن إياب دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة مشاركة كاملة من محمد صلاح قائد منتخب مصر مع فريقه ليفربول، ونجح الفرعون المصري في صناعة هدف وتسجيل آخر.

وجاءت خماسية ريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور هدفين، وكريم بنزيمة وإيدير ميليتاو هدف لكل منهما، وهدف لـ جو جوميز مدافع ليفربول بالخطأ في مرماه.

بينما سجل ثنائية ليفربول داروين نونيز ومحمد صلاح.(رقم جديد لمحمد صلاح بعد هدفه في ريال مدريد)

خماسية تاريخية في أنفيلد

وتعد الهزيمة بخماسية هي أول مرة لليفربول يتلقى فيها 4 أهداف أو أكثر على ملعبه في تاريخ البطولات الأوروبية.

كما أن ريال مدريد أصبح ثاني أكثر فريق يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة أمام ليفربول بعد أياكس في 1966.

ريال مدريد ليفربول دوري أبطال أوروبا كارلو أنشيلوتي
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