أزبيليكويتا عن إصابته: الشيء الأخير الذي أتذكره هو الركلة الركنية

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 15:43

كتب : FilGoal

إصابة سيزار أزبليكويتاذ

شدد سيزار أزبيليكويتا لاعب تشيلسي على أنه أصبح بخير عقب الإصابة القوية التي تعرض لها.

وخسر تشيلسي من ساوثامبتون بهدف دون مقابل في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض أزبليكويتا لإصابة قوية قبل نهاية المباراة بعد أن تعرض لركلة بالخطأ من سيكو مارا في رأسه ليفقد الوعي ويستبدل.

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وغادر أزبيليكويتا المستشفى قبل يومين وتواجد في تدريبات تشيلسي أمس الثلاثاء.

وقال أزبيليكويتا عبر موقع النادي: "أشعر أنني بخير ومن الجيد أن أعود بعد مغادرة المستشفى".

وتابع "الأمر كان مخيفا خاصة بالنسبة لأسرتي وأصدقائي، آخر شيء أتذكره هو الركلة الركنية التي كانت ستنفذ ثم الاستيقاظ والجميع يهتف باسمي".

وأضاف "سأستريح لمدة يومين قبل أن أبدأ في العودة بشكل تدريجي".

ويستعد تشيلسي لمواجهة توتنام يوم الأحد 26 فبراير في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة وبفارق 11 نقطة عن نيوكاسل صاحب المركز الرابع.

تشيلسي سيزار أبيليكويتا
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