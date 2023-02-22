أزبيليكويتا عن إصابته: الشيء الأخير الذي أتذكره هو الركلة الركنية

شدد سيزار أزبيليكويتا لاعب تشيلسي على أنه أصبح بخير عقب الإصابة القوية التي تعرض لها.

سيزار أزبيليكويتا النادي : تشيلسي تشيلسي

وخسر تشيلسي من ساوثامبتون بهدف دون مقابل في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض أزبليكويتا لإصابة قوية قبل نهاية المباراة بعد أن تعرض لركلة بالخطأ من سيكو مارا في رأسه ليفقد الوعي ويستبدل.

وغادر أزبيليكويتا المستشفى قبل يومين وتواجد في تدريبات تشيلسي أمس الثلاثاء.

وقال أزبيليكويتا عبر موقع النادي: "أشعر أنني بخير ومن الجيد أن أعود بعد مغادرة المستشفى".

وتابع "الأمر كان مخيفا خاصة بالنسبة لأسرتي وأصدقائي، آخر شيء أتذكره هو الركلة الركنية التي كانت ستنفذ ثم الاستيقاظ والجميع يهتف باسمي".

وأضاف "سأستريح لمدة يومين قبل أن أبدأ في العودة بشكل تدريجي".

ويستعد تشيلسي لمواجهة توتنام يوم الأحد 26 فبراير في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة وبفارق 11 نقطة عن نيوكاسل صاحب المركز الرابع.