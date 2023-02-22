دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي أمام صنداونز.. القنوات الناقلة

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 13:55

كتب : FilGoal

أحمد عبد القادر - الأهلي × صنداونز

يستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام صنداونز الجنوب إفريقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتأجلت مواجهة الأهلي الأولى أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، وخسر في الجولة الثانية أمام الهلال السوداني بهدف دون مقابل.

على الجانب الآخر، فاز صنداونز على الهلال بهدف دون مقابل، وعلى القطن الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أخبار متعلقة:
صراع الصدارة والمربع الذهبي - بيراميدز يتحدى التاريخ أمام المصري.. وفيوتشر يصطدم بالمقاولون استاد السكة الحديد يقترب من استضافة مباريات بيراميدز الموسم المقبل فان دايك: نأمل أن نحقق معجزة في مدريد فالفيردي: كلمات أنشيلوتي هي سر الفوز العريض.. وما حدث لا يتكرر كثيرا

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق تلقيه إخطارا من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع للمباراة

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 25 فبراير الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد الأهلي We السلام.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورت الأرضية.

وفاز الأهلي في آخر مبارياته على أسوان في الدوري المصري بثلاثة أهداف دون مقابل.

والتقى الأهلي مع صنداونز في 12 مواجهة سابقة، فاز الأحمر في خمس منها مقابل ثلاثة انتصارات للفريق الجنوب إفريقي، وانتهت أربع مباريات بالتعادل.

سجل لاعبو الأهلي 15 هدفا في المواجهات المباشرة، مقابل 12 هدفا لصنداونز.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا صنداونز موعد مباراة الأهلي
نرشح لكم
مدرب بلوزداد: مباراة الزمالك مفتاح تأهلنا لربع النهائي مؤتمر فيريرا: أتمنى أن يستمر الزمالك بنفس الصورة.. ومشكلتنا كانت الجولة الافتتاحية سيناريوهات تأهل الزمالك - انتصاران من أجل ربع النهائي وإلا انتظار الهدايا.. وموقف معقد محتمل مؤتمر معلول: ركلة جزاء الجزيري من وحي الخيال.. والزمالك لم يسرق الفوز لاعب بلوزداد: مباراة المريخ لم تكن سهلة.. وهدفنا الفوز على الزمالك الجزيري: أي فريق يمر بفترة صعبة وهدفنا الفوز في الجزائر على بلوزداد مئوية زيزو.. الزمالك يستعيد أمل التأهل بثلاثية في الترجي مجموعة الزمالك – بلوزداد يفوز على المريخ ويشعل صراع التأهل
أخر الأخبار
ماركا: قبل مواجهة السعودية الودية.. بيكرمان يستقيل من تدريب فنزويلا 48 دقيقة | أمريكا
كرة سلة - الأهلي يعلن تجديد تعاقد مؤمن خيري 53 دقيقة | كرة سلة
مدرب بلوزداد: مباراة الزمالك مفتاح تأهلنا لربع النهائي 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - الأهلي يواصل انتصاراته دون هزيمة في دوري السيدات.. وفوز صعب لسبورتنج ساعة | كرة سلة
وداع مؤقت لأوجاع بوتر في الدوري.. تشيلسي يهزم دورتموند ويتأهل لربع نهائي الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
وجهة سيخشاها الكبار في ربع نهائي الأبطال.. بنفيكا يسحق بروج بخماسية ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر فيريرا: أتمنى أن يستمر الزمالك بنفس الصورة.. ومشكلتنا كانت الجولة الافتتاحية ساعة | الكرة الإفريقية
فيجورست يبرر تصرفه الغريب في أنفيلد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز