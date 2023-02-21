رغم الفوز بثلاثية.. الرجاء يتقدم بشكوى رسمية ضد حكم مواجهة سيمبا

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 23:23

كتب : FilGoal

الرجاء المغربي

تقدم نادي الرجاء المغربي بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب ما وصفه بالتدبير الكارثي للطاقم التحكيمي لمواجهة سيمبا.

وكان الرجاء قد تغلب على سيمبا خارج مغلبه بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الرجاء المجموعة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا بالعلامة الكاملة بست نقاط بينما يتذيل سيمبا الترتيب بلا رصيد من النقاط.

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وكان الكاميروني نجوا بلايز أدار مواجهة الرجاء أمام سيمبا في الجولة الثانية والتي أقيمت في تنزانيا.

وجاء بيان الرجاء كالآتي:

"بعث نادي الرجاء رسالة احتجاج مباشرة لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، منددا فيها بالتدبير الكارثي للطاقم التحكيمي لمباراة الفريق أمام سيمبا".

"شهدت المباراة تغاضيا فجا عن ضربتي جزاء للنادي، أمام استغراب كل من تابع المباراة بالإضافة إلى أخطاء عديدة تم التطرق لها بشكل تفصيلي في هذه الرسالة، وكلها ناتجة عن التدبير الكارثي للطاقم بقيادة الكاميروني نجوا بلايز".

"طالب الرجاء في نفس الرسالة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الحكام الذين تتكرر تجاوزاتهم وأخطائهم، مما يهدد روح التنافس النزيه في البطولات التابعة للاتحاد الإفريقي، وأشارت الرسالة الاحتجاجية إلى إلزام تنبيه الاتحادات الكروية التي تشارك أنديتها في المنافسات الكروية، وذلك بالتزام الحياد فيما يتعلق بالنقل التلفزي وفرض احترام دفاتر التحملات بما في ذلك السهر على إعادة جميع اللقطات في وقتها المحدد".

"يؤكد نادي الرجاء لجماهيره الوفية وللرأي العام أنه سيحرص على المواكبة الجادة لهذا الملف، وعدم السكوت عن الأخطاء التحكيمية المتكررة التي يتعرض لها وأنه سيسلك كل السبل القانونية والمشروعة لحماية مصالح النادي".

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