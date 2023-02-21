رسائل من مرتضى منصور للاعبي وجماهير الزمالك بعد الاجتماع مع الفريق

وجه مرتضى منصور رئيس الزمالك رسالة إلى جماهير ناديه عقب اجتماعه مع لاعبي الفريق والمدير الفني جوسفالدو فيريرا قبل مباراتي الترجي.

ويستعد الزمالك للقاء الترجي السبت المقبل في ملعب رادس في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتحدث مرتضى في فيديو نُشر عبر قناته على موقع "يوتيوب" قائلا: "لم نحب أن يصور أي شخص الاجتماع لأن هذا اجتماع مع جوسفالدو فيريرا والجهاز الفني واللاعبين وتغيب مصطفى شلبي لمرض شقيقته ومحمد صبحي لمرض ابنته".

وواصل "هذه الكوكبة من اللاعبين والمدرب والجهاز الفني والإداري والطبي لديهم هدف واحد هو إسعاد الجماهير، ادعوا لهم بالتوفيق في مباراتي الترجي، أمامنا مباراتين في غاية الأهمية وهؤلاء أبطال ورجال وتوجوا بالدوري لعامين متتاليين".

وأكمل "أتمنى أن يعود اتحاد الكرة لصوابه وأن ينهي الأزمة حتى لا يكون هناك تصعيد للأمور".

وأردف "ادعوا يا زمالكاوية بالتوفيق لأولادنا في مباراتي الترجي وبعد ذلك نفكر في مباراة الدوري ضد بيراميدز ثم لقاء شباب بلوزداد في الجزائر".

وتابع مرتضى "ومثلما رأينا بلوزداد فاز علينا هنا وخسر على أرضه وكل شيء ليس مستحيلا بالتوفيق ودعاء الجمهور ودعم تلك الكوكبة من اللاعبين والجهاز الفني".

وأتم مرتضى حديثه "متأكد أنه مع بذل أقصى طاقة لديك وهي طاقة النصر واسعدوا الجماهير واستمتعوا بالكرة ونثق فيكم ثقة مطلقة مثلما نثق في فيريرا".

ويتصدر الترجي المجموعة بست نقاط يليه شباب بلوزداد بثلاث نقاط ثم الزمالك بنقطة وبالتساوي مع المريخ.