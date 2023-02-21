عبد الباقي جمال: أتمنى ألا تؤثر مواقف الفرق في جدول الترتيب على سير المباريات

طالب عبد الباقي جمال المدير الفني لـ غزل المحلة ألا تؤثر مواقف الفرق في جدول ترتيب الدوري المصري على الأداء التحكيمي.

وتعادل غزل المحلة في الوقت القاتل مع الإسماعيلي في الجولة 19 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الباقي جمال عبر أون تايم سبورتس 2 عقب نهاية اللقاء: "أشكر اللاعبين على الأداء والمجهود وكذلك مجلس إدارة النادي التي ساندتنا رغم الهزيمتين الأخيرتين".

وأكمل "سيطرنا في الشوط الأول في ظل اكتمال العدد، والفريق كان أهدى حتى لقطة الطرد ولم أرد فتح الخطوط، وبعد الهدف تماسكنا وسيطرنا ونحن بعشر لاعبين وعدنا بروح قتالية للاعبين".

وأردف "بعد التعادل أيضا سيطرنا على الكرة، والفريق له شكل وهوية رغم النقص العديد واللاعبين تؤمن بأسلوب الفريق المتبع منذ بداية الموسم".

وواصل "أتمنى التوفيق للإسماعيلي كأي متابع للكرة المصرية، ومتأكد أن أحمد حسام ميدو في ظروف أفضل سيعيد الفريق لكرته الجميلة التي اعتدنا عليها".

وأتم عن طرده في الدقائق الأخيرة من اللقاء: "هذا يحدث لأول مرة في مسيرتي التدريبية، ورأيت اليوم العديد من الأشياء ولا أريد عنها، وأتمنى أن مواقف الفرق في جدول الترتيب لا تؤثر على سير المباريات".































تعادل قاتل منع الإسماعيلي من تحقيق فوزه الثاني على ملعب الإسماعيلية الموسم الجاري في الدوري، كما قاد زعيم الفلاحين لإيقاف الهزائم بعد خسارتين.

الفوز عزز رصيد غزل المحلة لـ 27 نقطة في المركز السابع.

بينما ظل الإسماعيلي في المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف عن البنك الأهلي متذيل الترتيب.