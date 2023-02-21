غزل المحلة يخطف نقطة أمام الإسماعيلي في مباراة إثارة الدقائق الأخيرة

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 19:33

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الغزل

حسمت إثارة الدقائق الأخيرة من الشوطين الأول والثاني نتيجة مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة لحساب الجولة 19 من الدوري المصري بالتعادل 1-1.

وخطف الضيوف التعادل بتسجيل عبد الرحمن عاطف بعدما تقدم الإسماعيلي عن طريق عماد حمدي.

تعادل قاتل منع الإسماعيلي من تحقيق فوزه الثاني على ملعب الإسماعيلية الموسم الجاري في الدوري، كما قاد زعيم الفلاحين لإيقاف الهزائم بعد خسارتين.

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الفوز عزز رصيد غزل المحلة لـ 27 نقطة في المركز السابع.

بينما ظل الإسماعيلي في المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف عن البنك الأهلي متذيل الترتيب.

التشكيل

دفع عبد الباقي جمال بـ حازم مرسي في خط الهجوم ليواجه فريقه السابق الإسماعيلي الذي يلعب منه معارا.

في المقابل، عوّل أحمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلي على فراس شواط ومحمد الشامي هجوم غزل المحلة.

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وصف المباراة

تألق محمد فوزي حارس الإسماعيلي في الدقائق الأولى فتصدى لتسديدة محمد جابر وحولها لركنية في الدقيقة الثالثة.

وبعدها أبعد ركنية من على خط المرمى بقبضة يده في الوقت المناسب.

في الدقيقة 13 كاد محمد الشامي أن يسجل بركلة مزدوجة لكن كرته جاءت سهلة في يد عمرو شعبان حارس غزل المحلة.

وفشل أحمد الشيخ في استغلال خطأ دفاع الإسماعيلي وانفرد وسدد كرة قوية في منتصف المرمى تصدى لها فوزي في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 23 سدد جابريل أوروك كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

اللقاء هدأ قليلا بين لاعبي الفريقين، لكنه اشتعل في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

في الدقيقة 45 أشهر نادر قمر الدولة البطاقة الحمراء في وجه محمد عبد المنصف مدرب حراس الإسماعيلي.

وبعدها عاد لتقنية الفيديو وأشهر البطاقة الحمراء في وجه إيهاب سمير ظهير الغزل، بعد تدخل قوي على ركبة كريم عرفات.

شوط أول انتهى بتعادل سلبي.

الشوط الثاني بدأ مثيرا وسريعا بعد مشاركة عبد الرحمن مجدي بدلا من محمد حسن.

في الدقيقة 47 سدد البديل كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

وبعد دقيقتين أرسل كريم عرفات عرضية متقنة إلى فراس شواط الذي تداخل مع حارس المرمى لتسقط الكرة أمام عماد حمدي الذي أودع الكرة في الشباك في الدقيقة 54 معلنا تقدم الدراويش.

الحكم راجع تقنية الفيديو من أجل التأكد من صحة الهدف واحتسبه.

في الدقيقة 59 تلقى صاحب الهدف على بطاقة صفراء بسبب تدخل على حميد ماو.

ومع مرور ساعة على بداية اللقاء سدد مدبولي كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 73 سدد أحمد الشيخ كرة من داخل منطقة الجزاء أبعدها فوزي ببراعة.

وقبل 8 دقائق على نهاية اللقاء تحصل أحمد الشيخ على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء نفذها وتصدى لها فوزي وأبعدها لركنية.

في الدقيقة 84 أجرى عبد الباقي جمال تغييرين بمشاركة عبد الرحمن عاطف وتشارلز يونج بدلا من حازم مرسى ومصطفى أسامة.

وأشهر نادر قمر الدولة بطاقة حمراء جديدة وثالثة في اللقاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع في وجه عبد الباقي جمال المدير الفني لغزل المحلة.

الإثارة كما جاءت في نهاية الشوط الأول تكررت في الشوط الثاني.

عرضية من أحمد الشيخ ورأسية من عبد الرحمن عاطف سقطت من يد الحارس وتابعها في الشباك في الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع، لتنتهي المباراة بتعادل قاتل.

الإسماعيلي غزل المحلة الدوري المصري
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