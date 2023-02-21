الكونغولي ندالا حكما لمباراة فيوتشر والجيش الملكي

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة مباراة فيوتشر والجيش الملكي لطاقم تحكيم كونغولي.

ويلعب فيوتشر ضد الجيش الملكي يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

وسيدير الطاقم الكونغولي بقيادة جيان جاك ندالا مباراة فيوتشر والجيش الملكي ويعاونه أولييفيه سفاري وجوليان نيجيلا وجاستن كالابا.

ويحتل الجيش الملكي صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

فيما يتواجد فيوتشر في المركز الثالث متساويا مع بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد نقطتين.

وكان فيوتشر قد تعادل مع ضيفه بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله اليوم الأحد الماضي في ملعب السلام ضمن ثاني جولات الكونفدرالية لحساب المجموعة الثالثة.

وسبق وأن أدار نادلا مباراة الأهلي والرجاء المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي عام 2021 والتي حسمها الأهلي بركلات الترجيح.

وكان حكما للقاء أنجولا ومصر حين تعادلا 2-2 في تصفيات كأس العالم 2022.

وقاد ندالا مباراتين في كأس إفريقيا 2019 في مصر.

في الأولى فازت مالي على موريتانيا 4-1 وفي الثانية تفوق المغرب على جنوب إفريقيا بهدف.