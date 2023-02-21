مران الزمالك – رسالة حاسمة من فيريرا للاعبيه قبل لقاء الترجي.. والتدرب على العرضيات والتسديد

وجه جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك رسالة إلى لاعبيه خلال مران اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء الترجي.

ويحل الزمالك ضيفا السبت المقبل على الترجي في ملعب رادس لملاقاته في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وطالب فيريرا اللاعبين بضرورة التركيز والعمل بقوة مؤكدا أن المباراة المقبلة لا بديل عن الفوز بها لمواصلة المنافسة على التأهل للدور التالي.

وبعدها ألقى المدرب البرتغالي محاضرة فنية على لاعبيه شرح فيها بعض الأمور التي يرغب في تنفيذها في المباراة المقبلة.

وخصص الجهاز الفني فقرة خاصة للاعبين بالتسديد على المرمى والتعامل مع العرضيات.

وخاض رباعي حراس المرمى محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية تدريبات خاصة على هامش المران.

وتم تقسيم البرنامج إلى فقرتين، الأولى تضمنت تدريبات بدنية قوية بشكل منفرد للرباعي من أجل رفع معدل اللياقة البدنية لديهم وتجهيزهم بالشكل الأمثل.

وتضمنت الفقرة الثانية، تدريبات على سرعة رد الفعل باستخدام صدادات حديدية، بالإضافة إلى تدريبات التسديد من خارج المنطقة والتعامل مع الكرات العرضية بالشكل المناسب.

ورفع الجهاز الفني الحمل البدني للاعبين خلال المران خلال الفقرة التأهيلية التي استمرت لـ20 دقيقة.

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية في ختام المران.

ويتصدر الترجي المجموعة بست نقاط يليه شباب بلوزداد بثلاث نقاط ثم الزمالك بنقطة وبالتساوي مع المريخ.