"ليس غريبا".. ليدز يونايتد يتمم اتفاقه مع خافي جراسيا

أتم ليدز يونايتد إجراءات التعاقد مع المدرب الإسباني خافي جراسيا لتولي تدريب الفريق.

ويحتل ليدز المركز 19 (قبل الأخير) في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة.

"ليس غريبا عن الدوري الإنجليزي" هكذا أعلن ليدز اتفاقه مع جراسيا لتدريب الفريق في انتظار الحصول على تصريح العمل.

وكان نادي ليدز يونايتد قرر إقالة المدرب الأمريكي جيسي مارش من مهمة تدريب الفريق في 6 فبراير الجاري.

وسبق لجراسيا العمل مع واتفورد في يناير 2018 ونجح في تحسين وضع الفريق بعدما كان يفصله 5 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

كما قاد جراسيا نادي واتفورد لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2019 حينما خسر من مانشستر سيتي 6-0 في المباراة النهائية.

صاحب الـ53 عاما سبق له تدريب أندية مالاجا وفياريال وفالنسيا وألميريا وأوساسونا بالدوري الإسباني.

كما تولى تدريب أندية أولمبياكوس اليوناني وواتفورد الإنجليزي قبل خوض تجربة السد القطري في آخر تجاربه التدريبية.

وتولى جراسيا تدريب السد خلفا لتشافي هيرنانديز الذي انتقل لتدريب برشلونة.

المدرب الإسباني قاد نادي السد للتتويج بلقب دوري السوبر القطري بفارق 15 نقطة عن الدحيل أقرب منافسيه.

فيما فشل السد في حجز مقعدا بثمن نهائي دوري أبطال آسيا وودع البطولة حينها من دور المجموعات ليرحل عن تدريب الفريق القطري.