النني يحكي كواليس التجديد مع أرسنال وحديثه مع أرتيتا

كشف محمد النني لاعب أرسنال تفاصيل تجديده مع النادي وحديثه مع ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

ومدد النني عقده مع المدفعجية حتى صيف 2024، ليستمر في النادي لموسم آخر بعد أن كان عقده الحالي ينتهي في صيف 2023.

وقال النني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لـ أرسنال: "الاستمرار مع أرسنال يعني لي الكثير، خصوصا أن هذا ما كنت أتمناه وأركز عليه طوال الوقت قبل حدوثه".

وأضاف "أحب هذا النادي كثيرا وأشعر أنني جزء من عائلته والاستمرار معه يعني لي الكثير".

وتابع "أنا سعيد للغاية، ومتحمس جدا. أحمل الكثير من العاطفة لهذا النادي والآن أيضا بعدما وقعت عقدا جديدا يغمرني الشعور ذاته".

وأردف "لقد استشرت عائلتي وأصدقائي عندما جاء عرض التجديد، قالوا لي أنت تخبرنا فقط لإجراء محادثة معنا، جميعنا نعلم أنك ستختار البقاء بسبب حبك لأرسنال".

وتابع "نعلم أنك ترفض دائما الذهاب إلى تحد جديد من أجل حبك لأسنال".

وأكمل "أنه يعلمون كم أحب أرسنال، لذلك عندما أخبرتهم عن عرض أرسنال للتجديد، الجميع شجعني لفعل ذلك لأنهم يعلمون أنا هذا ما سأفعله".

وعن تفاصيل التجديد، أوضح "جاء إيدو (المدير الرياضي) إليّ وقال لي أننا نقدر ما تفعله مع أرسنال على مدار السبع سنوات السابقة ونريد أن تستمر معنا".

وأردف "بعدها جاء ميكيل أرتيتا (مدرب الفريق) وتحدث معي، قلت أنه إذا أردتي أن أرحل سأرحل وإذا أردتي أن أستمر سأستمر، تكلم معي بطريقة جعلتني أشعر بالكثير من المشاعر الجيدة كالعادة".

وتابع "أنا أذهب إلى أرتيتا دائما للحديث معه، أشعر بالامتنان لما فعله معي، وأعطاني فرصة حقيقة والمزيد من الوقت، يعلم قدراتي جيدا وما أجيده بالفعل".

وأتم "في النهاية قررت البقاء في أرسنال لأنني هنا منذ سبع سنوات وطالما كنت جزءا منه ويسعدني أن أستمر بفعل ذلك".

النني (30 عامًا) انضم إلى أرسنال قادمًا من بازل في يناير 2016 مقابل 12 مليون يورو.

ولعب النني معارًا إلى بيشكتاش التركي موسم 2019\2020، لكنه بخلاف ذلك ظل في صفوف أرسنال طوال تلك السنوات.

وخاض النني 155 مباراة بقميص أرسنال، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10.

وشارك النني هذا الموسم في 8 مباريات، منها 5 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز اللاعب الدولي المصري مع أرسنال بـ 3 ألقاب، هي كأس الاتحاد الإنجليزي مرة، وكأس السوبر الإنجليزي مرتين، كما وصل معه لنهائي الدوري الأوروبي.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بفارق نقطتين عن مطارده مانشستر سيتي -مع تبقي مباراة مؤجلة لـ أرسنال-، ويسعى لاستعادة اللقب الغائب منذ 19 عامًا.