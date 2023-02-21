مؤتمر كولر: ليس من فلسفتي عقاب لاعب لإهدار فرصة.. وأتمنى زيادة عدد الجماهير

نفى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أن يكون عدم مشاركة محمد شريف أسوان بسبب معاقبته لإهدار فرصة محققة أمام فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وتمنى كولر زيادة عدد الجماهير في الملاعب المصرية معربا عن سعادته بالتواجد الكبير في مواجهة أسوان اليوم.

وكان الأهلي قد تغلب على أسوان بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري المصري.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "سيطرنا على المباراة بشكل جيد ونجحنا في خلق العديد من الفرص وحققنا الفوز بالمباراة".

وشدد المدرب السويسري "أكثر ما أسعدني اليوم هو تواجد الجماهير من الطرفين لأن ذلك هو متعة كرة القدم، أعلم شغف المصريين باللعبة وأتمنى زيادة عدد الجماهير لأن ذلك يعطي انطباع جيد عن مصر والأمان داخل البلاد وأرى أنه أمر مهم دراسة زيادة الأعداد لأن الأفضل للمشجع الحضور من الملعب عن المشاهدة أمام التلفاز".

وعن تجاوز الخسارة أمام الهلال أوضح "تكلمنا مع بعضنا البعض كثيرا وعن أخطاء مباراة الهلال في السودان، أبلغتهم أن علينا غلق صفحة دوري الأبطال والتركيز على مواجهة أسوان لأن لدينا ضربات متتالية فبعد أسوان سنعود مجددا لدوري الأبطال ومواجهة صنداونز".

وكشف كولر "أجريت اليوم ستة تغييرات في التشكيل الأساسي ولكن رغم ذلك لعبنا بنفس الشكل وربما أفضل وسجلنا ثلاثة أهداف، الأمر يتطلب الكثير من الجهد وأن يصل للاعبين أن التدوير أمر مهم للحفاظ على الموسم".

وتابع مدرب الأهلي "لا يوجد لدي لاعب أساسي وآخر احتياطي، الجميع له دور والتدوير أمر مهم بسبب ضغط المباريات".

وبسؤاله عن سر غياب محمد شريف قال: "عدم مشاركته أمام أسوان ليس عقاب بدليل مشاركته أمام الهلال".

وتابع "منحت شادي حسين فرصة اليوم لأنه في حاجة للحصول على ذلك وكما أوضحت أن مصلحة الفريق هي مشاركة الجميع وأن يكون كل اللاعبين يشاركون بصورة دورية وأن تكون الرسالة للاعبين أن الأهم هو روح الفريق".

واختتم كولر تصريحاته "ليس من فلسفتي عقاب اللاعب بسبب إهدار الفرص، هذا طبيعي في كرة القدم أن يصل المهاجم ويسجل ويهدر وأرى أنه أمر غير صحيح معاقبة لاعب على فرصة".

ورفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة من 16 مواجهة خاضهم الفريق دون التعرض لأي خسارة.

بينما تجمد رصيد أسوان عند 22 نقطة وخاض الفريق 19 جولة حتى الآن في الدوري.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة في الدوري أمام الداخلية يوم الثلاثاء المقبل، بينما يحل أسوان ضيفا على غزل المحلة يوم الإثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق صنداونز يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.