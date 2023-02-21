مهاجم مانشستر يونايتد: نريد التتويج بـ4 ألقاب هذا الموسم

يستهدف فاوت فيجورست مهاجم مانشستر يونايتد التتويج بـ4 بطولات في موسمه الأول مع فريقه الجديد.

المهاجم الذي انتقل إلى يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية يستعد لخوض ثاني مبارياته الأوروبية بقميص الشياطين الحمر حين يستقبل برشلونة في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وقال فيجورست في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ملعب أولد ترافورد سيكون أكثر حماسا في هذه الليلة الأوروبية، أنا أتطلع بالفعل لذلك".

وأضاف الدولي الهولندي "ستكون ليلة كبيرة بالطبع".

وانتهى لقاء الذهاب في ملعب كامب نو بالتعادل 2-2 يوم الخميس الماضي.

وتابع "نحن ننافس في 4 مسابقات. بالتأكيد نريد الاستمرار في المنافسة عليها".

وواصل "أمامنا نهائي كأس رابطة المحترفين، ولكن أولاً هناك تلك المواجهة الأوروبية القوية أمام برشلونة".

ويخوض الشياطين الحمر نهائي كأس الرابطة يوم الأحد ضد نيوكاسل يونايتد في ويمبلي.

وشدد فيجورست "نريد الفوز بـ4 ألقاب، لكن تركيزنا الآن على شيء واحد فقط وهو المواجهة المرتقبة ضد برشلونة".

يونايتد يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر و3 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.

بينما يلعب دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام وست هام يونايتد بعد أيام.