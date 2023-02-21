مهاجم مانشستر يونايتد: نريد التتويج بـ4 ألقاب هذا الموسم

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 17:04

كتب : FilGoal

فيجورست مع راشفورد - مانشستر يونايتد

يستهدف فاوت فيجورست مهاجم مانشستر يونايتد التتويج بـ4 بطولات في موسمه الأول مع فريقه الجديد.

المهاجم الذي انتقل إلى يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية يستعد لخوض ثاني مبارياته الأوروبية بقميص الشياطين الحمر حين يستقبل برشلونة في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وقال فيجورست في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ملعب أولد ترافورد سيكون أكثر حماسا في هذه الليلة الأوروبية، أنا أتطلع بالفعل لذلك".

أخبار متعلقة:
مدفعجي إلى الأبد.. أرسنال يجدد عقد النني حارس سيتي: مواجهة لايبزيج؟ لا مباريات سهلة في دوري الأبطال كلوب: مهمتنا أمام ريال مدريد ستكون صعبة لكنها ليست مستحيلة جماهير ليفربول تستخدم حيلة تقليدية لإزعاج لاعبي ريال مدريد ليلة المباراة

وأضاف الدولي الهولندي "ستكون ليلة كبيرة بالطبع".

وانتهى لقاء الذهاب في ملعب كامب نو بالتعادل 2-2 يوم الخميس الماضي.

وتابع "نحن ننافس في 4 مسابقات. بالتأكيد نريد الاستمرار في المنافسة عليها".

وواصل "أمامنا نهائي كأس رابطة المحترفين، ولكن أولاً هناك تلك المواجهة الأوروبية القوية أمام برشلونة".

ويخوض الشياطين الحمر نهائي كأس الرابطة يوم الأحد ضد نيوكاسل يونايتد في ويمبلي.

وشدد فيجورست "نريد الفوز بـ4 ألقاب، لكن تركيزنا الآن على شيء واحد فقط وهو المواجهة المرتقبة ضد برشلونة".

يونايتد يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر و3 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.

بينما يلعب دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام وست هام يونايتد بعد أيام.

برشلونة مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الدوري الأوروبي فاوت فيجورست
نرشح لكم
"ليس غريبا".. ليدز يونايتد يتمم اتفاقه مع خافي جراسيا النني يحكي كواليس التجديد مع أرسنال وحديثه مع أرتيتا فينجر: لا فرصة أفضل من هذا الموسم ليتوج أرسنال بالدوري مدفعجي إلى الأبد.. أرسنال يجدد عقد النني جورجينيو يكشف عن كواليس رحيله عن تشيلسي.. وتأثير هزيمة أرسنال من مانشستر سيتي مالك ليفربول: لن نبيع النادي.. ولكن هناك استثمارات جديدة الدوري الإنجليزي - توتنام يقتحم المربع الذهبي بثنائية أمام وست هام راشفورد يتحدث عن المنافسة على الدوري الإنجليزي.. وأسبوع ضخم منتظر ليونايتد
أخر الأخبار
طبيب الأهلي يكشف موعد عودة السولية للتدريبات الجماعية 20 دقيقة | الدوري المصري
دي بروين يغيب عن مانشستر سيتي أمام لايبزيج.. وظهور الصفقة الجديدة 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
"ليس غريبا".. ليدز يونايتد يتمم اتفاقه مع خافي جراسيا 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا للشباب - في غياب كريستو.. تونس تخسر أمام جامبيا في الوقت القاتل 31 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
تقرير: النجم الساحلي يقيل مدربه والبنزرتي أبرز المرشحين 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر الرمادي: أخطاء ساذجة كلفتنا الخسارة أمام الأهلي 53 دقيقة | الكرة المصرية
النني يحكي كواليس التجديد مع أرسنال وحديثه مع أرتيتا 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر كولر: ليس من فلسفتي عقاب لاعب لإهدار فرصة.. وأتمنى زيادة عدد الجماهير ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 2 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 3 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 4 خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية