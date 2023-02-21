صنع ثلاثة أهداف - حسين الشحات رجل مباراة الأهلي وأسوان

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 16:52

كتب : FilGoal

حسين الشحات رجل مباراة الأهلي وأسوان

فاز حسين الشحات بجائزة رجل مباراة الأهلي وأسوان في الجولة 19 من الدوري المصري.

وانتصر الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على استاد أسوان.

وتمكن الشحات من صناعة أهداف الأهلي الثلاثة في المباراة والذين سجلهم محمد مجدي أفشة ومحمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد عبد القادر.

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الشحات تمكن من صنع ثلاثة أهداف خلال مباراة واحدة مع الأهلي للمرة الثانية خلال مسيرته، المرة الأولى كانت ضد سيمبا في 2019 عندما حقق الفريق للفوز بخمسة أهداف دون مقابل.

وتمكن الشحات من صنع هدفين أو أكثر للمرة الثانية هذا الموسم بعد مباراة بيراميدز.

ووصل الشحات إلى المساهمة السادسة في الدوري هذا الموسم خلال 12 مباراة بتسجيله لهدف وصناعته لخمسة أهداف.

صاحب الـ 30 عاما كان قد تمكن من صنع هدفين ضد أسوان في المباراة التي جمعت بينه وبين الأهلي عام 2021.

نستعرض معا ماذا قدم حسين الشحات مع الأهلي أمام أسوان

دقائق اللعب: 79

صناعة الأهداف: 3

صناعة الفرص: 6

التمريرات الصحيحة: 16 من أصل 28

التسديدات: 2

المراوغات الناجحة: 1 من محاولتين

العرضيات الصحيحة: 3 من أصل 4

الكرات الطولية الصحيحة: 2 من أصل 3

استعادة الكرة: 3

الأهلي أسوان الدوري المصري حسين الشحات
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