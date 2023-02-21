بي إن سبورتس: بادو الزاكي يقترب من تدريب منتخب السودان

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 15:59

كتب : FilGoal

منتخب السودان أمام نيجيريا أمم إفريقيا

ذكرت شبكة beIN sports أن الاتحاد السوداني لكرة القدم توصل لاتفاق مع المغربي بادو الزاكي لتدريب المنتخب السوداني.

وأوضح التقرير أن الاتفاق تم على تدريب المنتخب السوداني لمدة عام بشكل مبدئي.

المهمة الأولى للزاكي ستكون الشهر المقبل حين يلعب منتخب السودان ضد نظيره الجابوني ذهابا وإيابا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

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ويتواجد منتخب السودان في مجموعة واحدة رفقة الجابون وموريتانيا والكونغو الديمقراطية.

ويحتل منتخب صقور الجديان المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق نقطة عن موريتانيا والجابون، فيما يتذيل منتخب الكونغو الديمقراطية المجموعة بلا نقاط.

والزاكي أحد أبرز حراس المغرب عبر التاريخ قاد منتخب بلاده من قبل في الفترة من 2002 إلى 2005.

كما تولى تدريب العديد من الفرق المغربية والجزائرية والتونسية خلال مسيرته التدريبية.

المحطة الأخيرة للزاكي كانت مع فريق هلال الشابة التونسي الذي رحل عنه قبل أيام عقب تلقي 3 خسائر متتالية.

بينما كانت التجربة الأخيرة للزاكي في المغرب، حين أقيل من تدريب اتحاد طنجة بداية هذا الموسم بعد خسارة 6 مباريات من أصل 6.

المغرب السودان بادو الزاكي
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