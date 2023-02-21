كاف: ملاعب كوت ديفوار قادرة على استضافة كأس العالم وليس أمم إفريقيا فقط

يرى فيرون موسينجو أومبا السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن ملاعب كوت ديفوار قادرة على استضافة كأس العالم وليس بطولة أمم إفريقيا 2023 فقط.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية.

وقال فيرون في مؤتمر صحفي: "بعد كل ما رأيته أؤكد أن كأس أمم إفريقيا 2023 ستقام بكوت ديفوار في يناير 2024، لأن الاستعدادت تسير بشكل جيد جدا".

وأضاف "حين تستكمل التحضيرات للبطولة ستكون كوت ديفوار مركزا لكرة القدم في القارة بأكملها، ليس فقط منطقة غرب إفريقيا".

وتابع "البنى التحتية التي زرتها جديرة باستضافة كأس العالم. الملاعب ستكون من فئة ملاعب المونديال".

وكان كاف قد أعلن تأجيل كأس أمم إفريقيا 2023 التي كان من المقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل إلى يناير من عام 2024 بسبب هطول الأمطار خلال الصيف.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة من تصفيات البطولة بجوار منتخبات إثيوبيا ومالاوي وغينيا.

ويتأهل أول منتخبين من المجموعة إلى منافسات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وجمع كل منتخب من المنتخبات الأربعة في المجموعة 3 نقاط عقب جولتين.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على غينيا بينما تعرض للخسارة أمام إثيوبيا.

ويلعب منتخب مصر أمام مالاوي ذهابا وإيابا في مارس المقبل، قبل أن يحل ضيفا على غينيا ثم يستضيف إثيوبيا في ختام التصفيات.