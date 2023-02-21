مدفعجي إلى الأبد.. أرسنال يجدد عقد النني

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 14:19

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تجديد عقد لاعبه المصري محمد النني.

ومدد النني عقده مع المدفعجية حتى صيف 2024، ليستمر في النادي لموسم آخر بعد أن كان عقده الحالي ينتهي في صيف 2023.

يأتي ذلك رغم تعرض النني لإصابة طويلة في الركبة اليمنى ستبعده حتى نهاية الموسم الجاري.

أخبار متعلقة:
مؤتمر أرتيتا - عن موقف أرسنال من التجديد لـ النني.. عقد مارتينيلي وجاهزية بارتي تقرير: رغم الإصابة الطويلة.. أرسنال يفكر في تجديد عقد النني "سيغيب لمدة طويلة".. أرسنال يعلن تفاصيل إصابة النني هل يغيب النني عن أرسنال حتى نهاية الموسم؟ أرتيتا يجيب

وصرّح النني عبر الموقع الرسمي لناديه: "أنا سعيد للغاية، أحب هذا النادي وجمهوره للغاية وسأعطي كل شيء لمساعدتنا على الوصول إلى أفضل مستوى ممكن طالما أنا في هذا النادي".

وعن كونه أقدم لاعب في الفريق الحالي، أوضح: "أنا فخور للغاية بذلك وأنني في هذا النادي الرائع منذ 2016. لدينا في فريقنا الآن روح إيجابية واتحاد كبير، أنا سعيد جدًا بتجديد عقدي".

النني (30 عامًا) انضم إلى أرسنال قادمًا من بازل في يناير 2016 مقابل 12 مليون يورو.

ولعب النني معارًا إلى بيشكتاش التركي موسم 2019\2020، لكنه بخلاف ذلك ظل في صفوف أرسنال طوال تلك السنوات.

وخاض النني 155 مباراة بقميص أرسنال، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10.

وشارك النني هذا الموسم في 8 مباريات، منها 5 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز اللاعب الدولي المصري مع أرسنال بـ 3 ألقاب، هي كأس الاتحاد الإنجليزي مرة، وكأس السوبر الإنجليزي مرتين، كما وصل معه لنهائي الدوري الأوروبي.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بفارق نقطتين عن مطارده مانشستر سيتي -مع تبقي مباراة مؤجلة لـ أرسنال-، ويسعى لاستعادة اللقب الغائب منذ 19 عامًا.

الدوري الإنجليزي محمد النني أرسنال
نرشح لكم
جورجينيو يكشف عن كواليس رحيله عن تشيلسي.. وتأثير هزيمة أرسنال من مانشستر سيتي مالك ليفربول: لن نبيع النادي.. ولكن هناك استثمارات جديدة الدوري الإنجليزي - توتنام يقتحم المربع الذهبي بثنائية أمام وست هام راشفورد يتحدث عن المنافسة على الدوري الإنجليزي.. وأسبوع ضخم منتظر ليونايتد تين هاج: نعرف كيف نضع راشفورد في الأماكن الصحيحة.. ويمكننا هزيمة برشلونة في هذه الحالة البداية الشجاعة لا تشفع للثعالب.. يونايتد يدهس ليستر بثلاثية فان دايك: نسعى لتحقيق أفضل نتائج ممكنة فيما تبقى من الموسم انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (3) - (0) ليستر.. انتصار كبير للشياطين الحُمر
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - أسوان (0) - (0) الأهلي.. بداية المباراة 9 دقيقة | الدوري المصري
"انقطع عن التدريبات منذ أسبوعين".. في الجول يكشف قصة محمود حمدي ناشئ الأهلي 10 دقيقة | الدوري المصري
لابورتا: فتحنا تحقيقا خارجيا في قضية نيجريرا.. ولن أجعل تيباس سعيدا 11 دقيقة | الدوري الإسباني
مدفعجي إلى الأبد.. أرسنال يجدد عقد النني 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إسماعيل يوسف: عقد مصطفى شلبي المسرب غير حقيقي.. وأحذر من الحملات على الحكام 25 دقيقة | الدوري المصري
مدرب ميتيلاند يتحدث عن هدف إمام عاشور أمام فيبورج 26 دقيقة | المحترفون
مؤتمر محمود جابر: تركنا مباراة موزمبيق خلفنا.. نفكر الآن في نيجيريا فقط 30 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
بريطانيا ترأس 30 دولة لتأييد استمرار دعم حظر الرياضيين الروس والبيلاروس 52 دقيقة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 2 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 3 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 4 خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية