مدفعجي إلى الأبد.. أرسنال يجدد عقد النني

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تجديد عقد لاعبه المصري محمد النني.

ومدد النني عقده مع المدفعجية حتى صيف 2024، ليستمر في النادي لموسم آخر بعد أن كان عقده الحالي ينتهي في صيف 2023.

يأتي ذلك رغم تعرض النني لإصابة طويلة في الركبة اليمنى ستبعده حتى نهاية الموسم الجاري.

Another year of Mo ❤️ — Arsenal (@Arsenal) February 21, 2023

وصرّح النني عبر الموقع الرسمي لناديه: "أنا سعيد للغاية، أحب هذا النادي وجمهوره للغاية وسأعطي كل شيء لمساعدتنا على الوصول إلى أفضل مستوى ممكن طالما أنا في هذا النادي".

وعن كونه أقدم لاعب في الفريق الحالي، أوضح: "أنا فخور للغاية بذلك وأنني في هذا النادي الرائع منذ 2016. لدينا في فريقنا الآن روح إيجابية واتحاد كبير، أنا سعيد جدًا بتجديد عقدي".

النني (30 عامًا) انضم إلى أرسنال قادمًا من بازل في يناير 2016 مقابل 12 مليون يورو.

ولعب النني معارًا إلى بيشكتاش التركي موسم 2019\2020، لكنه بخلاف ذلك ظل في صفوف أرسنال طوال تلك السنوات.

وخاض النني 155 مباراة بقميص أرسنال، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10.

وشارك النني هذا الموسم في 8 مباريات، منها 5 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز اللاعب الدولي المصري مع أرسنال بـ 3 ألقاب، هي كأس الاتحاد الإنجليزي مرة، وكأس السوبر الإنجليزي مرتين، كما وصل معه لنهائي الدوري الأوروبي.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بفارق نقطتين عن مطارده مانشستر سيتي -مع تبقي مباراة مؤجلة لـ أرسنال-، ويسعى لاستعادة اللقب الغائب منذ 19 عامًا.