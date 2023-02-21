مدرب ميتيلاند يتحدث عن هدف إمام عاشور أمام فيبورج

أشاد ألبيرت كابيّاس المدير الفني لـ ميتيلاند الدنماركي بالهدف الذي سجله إمام عاشور لاعبه الجديد في شباك فيبورج بالدوري الدنماركي.

إمام عاشور النادي : ميتيلاند

وشارك عاشور كأساسي لأول مرة في الدوري الدنماركي مع فريقه، كما سجّل أول أهداف مباراة الجولة 18 من الدوري الدنماركي التي انتهت بالفوز 4-0.

وقال كابياس في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الهدف الأول الذي سجله إمام عاشور كان رائعا. كانت هجمة مرتدة سريعة تدربنا عليها كثيرا".

وأردف المدرب الإسباني "سجلنا هذا الهدف كما يقول الكتاب".

وظهر إمام عاشور لأول مرة بقميص ميتيلاند أمام سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي قبل أيام، وسجّل هدفًا بعد دخوله كبديل.

وتكرر السيناريو في لقاء فيبورج ولكن بشكل أسرع، إذ احتاج إمام 5 دقائق فقط بعد انطلاق المباراة، ليسجل الهدف الأول في متابعة لتسديدة زميله من على خط المرمى.

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وأضاف "بشكل عام، أشعر أننا بدأنا بداية جيدة للنصف الثاني من الموسم. يمكن للجميع رؤية ذلك، ليس فقط على الصعيد الأوروبي، ولكن أيضا في الدوري الدنماركي".

وحقق ميتيلاند تعادلا ثمينا في ملعب سبورتنج لشبونة بذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، قبل أن يستضيفه يوم الخميس المقبل بلقاء الإياب في الدنمارك.

وأكمل مدرب ميتيلاند "أصبح الفريق أكثر إحكاما وأصبح الجميع أكثر وعيا بما يتعين عليهم القيام به".

وتابع "أحد الأسباب التي جعلتني أقرر ألا نلعب الكثير من المباريات الودية استعدادا للنصف الثاني من الموسم هو رغبتي في قضاء وقت كبير في التدريبات".

وأتم "يسعدني أن تظهر الآن نتائج كل العمل الشاق الذي بذلناه".

وسبق لـ كابياس تدريب برشلونة (ب) بين أكتوبر 2021 ونوفمبر من العام نفسه، وكان قبلها مدربًا في الأكاديمية.

وبات عاشور ثالث لاعب مصري ينضم للدوري الدنماركي بعد محمد زيدان وأمير عادل "ياكوبسون".

وبلغت قيمة الصفقة حوالي مليونين و750 ألف يورو.

وحصل الدولي المصري على القميص رقم 10 مع فريق ميتلاند.

عاشور (25 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.

وحصد إمام مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.

وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.