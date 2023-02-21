تشكيل الأهلي - ستة تغييرات من كولر أمام أسوان.. وغياب تام لحمدي ومعلول

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة أسوان ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري المصري.

وأجرى كولر ستة تغييرات على تشكيل الفريق الذي واجه الهلال في دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب علي معلول وحمدي فتحي عن قائمة الفريق بشكل كامل.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد أسوان في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد أشرف - محمد عبدالمنعم - محمود متولي - خالد عبد الفتاح

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - محمود عبد المنعم كهربا - حسين الشحات

دكة البدلاء: علي لطفي - رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد شريف – شادي حسين - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - أحمد القندوسي - محمد هاني

وخسر الأهلي آخر مبارياته أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بهدف دون مقابل.

وخسر أسوان أمام الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 21 فبراير الجاري.

وتلعب المباراة على استاد أسوان.

ويبدأ اللقاء في الثالثة إلا الربع عصرا.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة أيمن الكاشف وطارق حسن.

طاقم التحكيم

حكم ساحة: محمود البنا

حكم مساعد أول: أحمد حسام

حكم مساعد ثان: أحمد نوفل

حكم رابع: أحمد محجوب

حكم الفيديو: محمد صباحي

حكم الفيديو المساعد: عمر فتحي