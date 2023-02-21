جماهير ليفربول تستخدم حيلة تقليدية لإزعاج لاعبي ريال مدريد ليلة المباراة

استخدمت جماهير ليفربول حيلة تقليدية من أجل إزعاج لاعبي ريال مدريد ليلة المباراة المرتقبة بينهما يوم الثلاثاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في العاشرة مساء.

وذهب العديد من جماهير ليفربول إلى محيط الفندق الذي يقيم فيه لاعبي ريال مدريد وقاموا بإطلاق الألعاب النارية في الثانية من صباح الثلاثاء.

وسعى جمهور ليفربول لإزعاج لاعبي الفريق الملكي لفترة من الزمن خلال ليلة المباراة.

حيلة إزعاج الفريق الضيف يستخدمها المشجعون في كل أنحاء العالم منذ قديم الأزل، وذلك حتى لا ينعم لاعب الفريق الضيف بنوم هادئ مما قد يؤثر عليه وقت المباراة.

💥 ÚLTIMA HORA | Así está a esta hora el hotel del @RealMadrid en Liverpool 🔥 Numerosos fuegos artificiales a las 2:00h de la madrugada 🎥 @partidazocope 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/41yhWTimiY — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 21, 2023

مواجهة ليفربول مع ريال مدريد تتكرر للمرة الرابعة خلال خمس مواسم بدوري الأبطال.

وكان الفريقان قد تواجها لأول مرة خلال المواسم الماضية في نهائي نسخة 2017/2018 وانتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتواجه ريال مدريد مرة أخرى مع ليفربول في ربع نهائي نسخة 2020/2021 ومرة أخرى عبر الفريق الإسباني، بالفوز 3-1 والتعادل 0-0.

وتواجه الفريقين للمرة الأخيرة في نهائي النسخة الماضية وحقق ريال مدريد الفوز بهدف دون مقابل سجله فينيسيوس جونيور.

وخلال المواجهات السابقة تمكن محمد صلاح من تسجيل هدف واحد في نسخة 2020/2021.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء بينما تقام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 15 مارس المقبل.

وتأهل ريال مدريد إلى دور الـ 16 بعد حصوله على المركز الأول في مجموعته بينما تأهل ليفربول بعد حصوله على المركز الثاني خلف نابولي.