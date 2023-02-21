جورجينيو يكشف عن كواليس رحيله عن تشيلسي.. وتأثير هزيمة أرسنال من مانشستر سيتي

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 11:09

كتب : FilGoal

جورجينيو - أرسنال

كشف جورجينيو لاعب أرسنال كواليس رحيله عن تشيلسي وانتقاله إلى المدفعجية في شمال لندن في سوق الانتقالات الشتوية.

جورجينو وضع بصمته بشكل مباشر في مواجهة أستون فيلا بعد تسديدة تصدى لها القائم ثم غالطت إيميليانو مارتينيز وأعلنت هدف فوز أرسنال في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث جورجينيو عن كواليس انتقاله لأرسنال عبر شبكة "دازن" جاءت كالآتي: "ميكيل أرتيتا كان أحد أسباب انتقالي. كان الأمر سريعا للغاية، اتصل بي ثم تمت الصفقة في 48 ساعة".

أخبار متعلقة:
أرسنال "الصياد" يعود إلى الصدارة مجددا بفوز مجنون على أستون فيلا تشكيل أرسنال - تروسار أساسي للمرة الأولى.. ونيكتياه يقود الهجوم بعد خطأه في مباراة أرسنال وبرينتفورد.. رحيل لي ماسون من لجنة الحكام الإنجليزية بالتراضي الاتحاد الإنجليزي يتهم أرسنال ومانشستر سيتي لعدم السيطرة على لاعبيهم

وأضاف "تحدثت مع تشيلسي أولا وعرفت أنني لم أعد جزءًا من خططهم. أردت أن أتقدم في مسيرتي ومشروع آرسنال يناسبني".

وتابع "أرسنال فريق لديه العديد من اللاعبين الشباب، ويلعب كرة قدم جيدة ويتناسب مع خصائصي كلاعب".

وأردف "فكرت في كل سيناريو واتخذت القرار. في بعض الأحيان يجب أن تقبل عندما تكون خارج المشروع وأن الأمور تنتهي".

وعن الهزيمة أمام مانشستر سيتي: "هل أرسنال فقد إيمانه بالتتويج؟ لا. لأنك إذا نظرت إلى المباراة، فقد تم حسمها في الثلث الأخير من الملعب".

وأسهب "لا يمكنك ارتكاب أخطاء معينة ضد لاعبين على هذا المستوى. ونحن ارتكبنا أخطاء وعاقبونا".

وتابع "بعد المباراة كنت واثقا لأننا لعبنا بشكل جيد. أجبرنا مان سيتي على لعب الكرات الطويلة وليس هناك الكثير من الفرق تفعل ذلك، وهذا يعني أننا قمنا بأشياء جيدة. شعرنا بخيبة أمل من النتيجة والأخطاء، لكننا حافظنا على هدوئنا لأننا كنا نعلم أننا قمنا بالعديد من الأشياء الجيدة. إذا كنا لا نؤمن الآن، فمتى؟".

وخسر أرسنال أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم لاعب الوسط الإيطالي إلى أرسنال في صفقة بقيمة 13.5 مليون يورو في يناير، ووقع عقدًا حتى يونيو 2024.

أرسنال مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي جورجينو
نرشح لكم
مالك ليفربول: لن نبيع النادي.. ولكن هناك استثمارات جديدة الدوري الإنجليزي - توتنام يقتحم المربع الذهبي بثنائية أمام وست هام راشفورد يتحدث عن المنافسة على الدوري الإنجليزي.. وأسبوع ضخم منتظر ليونايتد تين هاج: نعرف كيف نضع راشفورد في الأماكن الصحيحة.. ويمكننا هزيمة برشلونة في هذه الحالة البداية الشجاعة لا تشفع للثعالب.. يونايتد يدهس ليستر بثلاثية فان دايك: نسعى لتحقيق أفضل نتائج ممكنة فيما تبقى من الموسم انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (3) - (0) ليستر.. انتصار كبير للشياطين الحُمر التشكيل - تبديلات دفاعية لـ مانشستر يونايتد أمام ليستر.. وجاراناتشو أساسي
أخر الأخبار
رغم الإنجاز التاريخي.. جواد نيكونام يستقيل من تدريب فولاد قبل يومين على مواجهة الهلال 10 دقيقة | آسيا
رقمان تاريخيان ينتظران صلاح لو هز شباك ريال مدريد 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الاتحاد السكندري يغرم إبراهيم حسن وأحمد عيد 38 دقيقة | الدوري المصري
الصدام السعودي يتأجل؟ الهلال يتجنب الشباب في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 44 دقيقة | آسيا
ميتيلاند يكشف لـ في الجول سبب استبدال إمام عاشور بين الشوطين أمام فيبورج 59 دقيقة | المحترفون
جورجينيو يكشف عن كواليس رحيله عن تشيلسي.. وتأثير هزيمة أرسنال من مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
مرتجي: ما حدث من المسؤولين في الهلال هو جهل بقيمة نادي الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
أسوان يعلن تكريم عمرو الحلواني قبل مباراة الأهلي بعد اعتزاله كرة القدم ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 2 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 3 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 4 خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية