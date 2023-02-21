جورجينيو يكشف عن كواليس رحيله عن تشيلسي.. وتأثير هزيمة أرسنال من مانشستر سيتي

كشف جورجينيو لاعب أرسنال كواليس رحيله عن تشيلسي وانتقاله إلى المدفعجية في شمال لندن في سوق الانتقالات الشتوية.

جورجينو وضع بصمته بشكل مباشر في مواجهة أستون فيلا بعد تسديدة تصدى لها القائم ثم غالطت إيميليانو مارتينيز وأعلنت هدف فوز أرسنال في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث جورجينيو عن كواليس انتقاله لأرسنال عبر شبكة "دازن" جاءت كالآتي: "ميكيل أرتيتا كان أحد أسباب انتقالي. كان الأمر سريعا للغاية، اتصل بي ثم تمت الصفقة في 48 ساعة".

وأضاف "تحدثت مع تشيلسي أولا وعرفت أنني لم أعد جزءًا من خططهم. أردت أن أتقدم في مسيرتي ومشروع آرسنال يناسبني".

وتابع "أرسنال فريق لديه العديد من اللاعبين الشباب، ويلعب كرة قدم جيدة ويتناسب مع خصائصي كلاعب".

وأردف "فكرت في كل سيناريو واتخذت القرار. في بعض الأحيان يجب أن تقبل عندما تكون خارج المشروع وأن الأمور تنتهي".

وعن الهزيمة أمام مانشستر سيتي: "هل أرسنال فقد إيمانه بالتتويج؟ لا. لأنك إذا نظرت إلى المباراة، فقد تم حسمها في الثلث الأخير من الملعب".

وأسهب "لا يمكنك ارتكاب أخطاء معينة ضد لاعبين على هذا المستوى. ونحن ارتكبنا أخطاء وعاقبونا".

وتابع "بعد المباراة كنت واثقا لأننا لعبنا بشكل جيد. أجبرنا مان سيتي على لعب الكرات الطويلة وليس هناك الكثير من الفرق تفعل ذلك، وهذا يعني أننا قمنا بأشياء جيدة. شعرنا بخيبة أمل من النتيجة والأخطاء، لكننا حافظنا على هدوئنا لأننا كنا نعلم أننا قمنا بالعديد من الأشياء الجيدة. إذا كنا لا نؤمن الآن، فمتى؟".

وخسر أرسنال أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم لاعب الوسط الإيطالي إلى أرسنال في صفقة بقيمة 13.5 مليون يورو في يناير، ووقع عقدًا حتى يونيو 2024.