مرتجي: ما حدث من المسؤولين في الهلال هو جهل بقيمة نادي الأهلي

يرى خالد مرتجي أمين صندوق نادي الأهلي عن ما حدث مع الفريق في السودان كان بمثابة جهل من مسؤولين الهلال بقيمة الأهلي.

وكان الأهلي قد خسر من الهلال بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض أكثر من لاعب من الأهلي للاعتداء من قبل أعضاء في فريق الهلال عقب المباراة ليقرر الأول تقديم شكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقال مرتجي عبر قناة صدى البلد: "الأهلي كجزء من جمهورية مصر العربية حريص على استمرار العلاقة المحترمة بينه وبين جميع الأندية الإفريقية وخاصة العربية وهذا دائما هدف النادي كرائد للرياضة العربية والإفريقية".

وتابع "في 2020 واجهنا الهلال وحدثت أعمال شغب واقتحام للملعب كان من الممكن أن يؤدي إلى كارثة والأهلي ترفع لأن السودان شعب شقيق ونحن نشرب من مياه نيل واحد وكنا في السابق دولة واحدة".

واستمر "ما حدث في الفترة الحالية تعدى كل الحدود سواء من تصريحات من مسؤولين غير مسؤولين لإرضاء فئة معينة لا تحب الأهلي أو من المعاملة والتنظيم".

وواصل "سافرنا يوم الجمعة إلى السودان وخضنا مران واحد على ملعب الجوهرة الزرقاء لنخوض المباراة في اليوم التالي واقتحمت الجماهير المران وألقوا الألعاب النارية على الفريق ولكننا ترفعنا مرة جديدة لنترك الفريق يركز في المباراة".

وأضاف "في اليوم التالي حدث ما شاهدتموه في المباراة وبالتالي انتظرنا لجمع تلك المستندات وما حدث في التدريبات كان على مرأى ومسمع للسفير المصري المحترم في السودان الذي ساعد على تخطي جميع العقبات وأيضا كان على مرأى ومسمع مندوب الاتحاد الإفريقي الذي علمت أنه كتب كل ذلك في تقريره".

وشدد "التجاوزات التي حدثت في المباراة من الجهاز الطبي والاعتداء على عبد المنعم بزجاجة (البنج) وما حدث لعلي لطفي والطبيب الذي حصل على بطاقة حمراء واستمر داخل الملعب، ثم دخولنا إلى غرف خلع الملابس لنجدها مليئة بمياه الصرف الصحي كل ذلك يدل على جهل المسؤولين بقدر النادي الأهلي".

وأتم "ما حدث من المسؤولين في الهلال تجاوز كل الحدود لذلك قرر الأهلي التقدم بشكوى مدعمة بالمستندات وتقديم مذكرة لوزارة الخارجية لأننا جزء من مصر وتلك ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك".

وكان الأهلي قد تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد تجاوزات الهلال السوداني وجماهيره المتكررة.

وجاء بيان الأهلي كالآتي:

"تقدم النادي صباح اليوم الإثنين بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد نادي الهلال السوداني؛ بسبب ما تعرض له فريق الأهلي من اعتداءات وتجاوزات تنافي كل الأخلاق الرياضية واللوائح المنظمة للعبة كرة القدم، ذلك قبل وأثناء وبعد المباراة التي جرت بين الفريقين يوم السبت الماضي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري رابطة الأبطال".

وجاء في شكوى الأهلي:

- أثناء المران الوحيد لفريقنا في ملعب الجوهرة الزرقاء يوم الجمعة الماضي، قام بعض مشجعي الهلال باقتحام الملعب وقذف الألعاب النارية على اللاعبين في حضور ممثل الكاف الذي قام بمعاينة الأجسام المقذوفة وتدوين الواقعة في تقريره.

- رغم قرار كاف بإقامة ذات المباراة بدون حضور جماهيري؛ نظرًا لعدم توافر شروط السلامة في هذا الملعب وإبلاغ النادي الأهلي بذلك؛ إلا أن نادي الهلال لم يلتزم بهذا القرار وسمح لما يزيد على ألف متفرج من جماهيره بحضور المباراة، كما أنه لم يلتزم بتوفير وسائل انتقال آمنة ولائقة لفريقنا، وكذلك غرق غرفة ملابس لاعبي الأهلي بمياه الصرف الصحي عقب المباراة.

عندما نزل الطاقم الطبي لفريق الهلال لعلاج أحد لاعبيه أثناء المباراة، قام أحد أفراد هذا الطاقم بالاعتداء على لاعب النادي الأهلي محمد عبدالمنعم بإحدى الأدوات الطبية، وترتب على ذلك قيام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء له، وكان يستوجب مغادرته الملعب نهائيا؛ إلا أنه أصر على البقاء على مقاعد بدلاء فريق الهلال حتى نهاية المباراة وراح يكيل السباب والشتائم لحارسنا محمد الشناوي وحاول الاعتداء عليه أثناء خروجه عقب نهاية اللقاء.

- قام أحد أفراد الطاقم الإداري لفريق الهلال بالاعتداء بالضرب على لاعبنا علي لطفي وآخر منهم اعتدى على لاعبنا حمدي فتحي في مشهد بعيد عن كل الأخلاق الرياضية.

- لم يوفر نادي الهلال تأمين السلامة لفريقنا، وقام مشجعوه الذين تواجدوا في الملعب بالمخالفة لقرار كاف بالتجاوز في حق رئيس وفد النادي الأهلي وطاقم السفارة المصرية بالسودان والاعتداء على لاعبينا أثناء مغادرتهم الملعب وفي الممر المؤدي لغرف الملابس.

- ما حدث في ملعب نادي الهلال يوم السبت الماضي هو سيناريو تكرر مرات من قبل، وتعرض لاعبو الأهلي للخطر في مباراة سابقة أقيمت بين الفريقين بالسودان يوم 1-2-2020، عندما اقتحمت جماهير الهلال ملعب المباراة، ورفض النادي الأهلي التصعيد في ذلك الوقت، حرصًا على العلاقات الطيبة بين الأندية، والرسالة السامية للعبة كرة القدم بين الشعوب.

- الأمر متكرر وتجاوز كل الحدود، ننتظر تدخلكم العاجل، وتطبيق اللوائح والقوانين حرصًا على نجاح مسابقات كاف.

فيما رد فاضل التوم نائب رئيس نادي الهلال عبر FilGoal.com: "مصر والسودان شعب واحد بعيدا عن كرة القدم من الأساس، نحن أخوة وسنظل كذلك وتربطنا علاقات تاريخية بالنادي الأهلي".

وشدد "لا نريد أن تكون كرة القدم سببا في التفرقة بين الشعب الواحد بل على العكس يجب أن تجمعنا".

وأوضح نائب رئيس الهلال "ما حدث داخل الملعب ربما كانت مجرد نرفزة ومشاحنات بسبب قوة المباراة، ويجب أن يبقى الأمر كذلك ولا نرى سيناريوهات غير محببة لأنها في النهاية بين شعب واحد وأخوة".

وكشف فاضل التوم "لدينا أيضا شكاوى مسجلة بالفيديو ضد بعثة النادي الأهلي ولكن قررنا وقتها عدم التقدم بشكوى رسمية حفاظا على العلاقات بين الناديين".