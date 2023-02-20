مؤتمر مودريتش - حديث غامض عن التجديد.. وهل طالبه ريال مدريد بالاعتزال الدولي

أثار لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، الغموض بشأن مستقبله مع ناديه، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ليفربول.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على ليفربول في ملعب أنفيلد مساء الثلاثاء بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأجاب مودريتش بشكل مستفيض عن موقفه من التجديد، وأثار الشكوك بشأن مستقبله.

كما تحدث مودريتش عن مسيرته مع منتخب كرواتيا وأجاب عما إذا كان ريال مدريد يضغط عليه للاعتزال دوليًا أم لا.

وفيما يلي وقائق المؤتمر الصحفي:

كيف يمكن الفوز في أنفيلد؟

"إنها مباراة صعبة للغاية أمام خصم مميز وفي ملعب تاريخي. سيتوجب علينا تقديم مباراة كبيرة لكي نفوز، أو على الأقل الخروج بنتيجة إيجابية. يجب أن نكون متحدين وأن نساعد بعضنا البعض. لعبنا جيدًا هنا من قبل، وسنسعى لتكرار ذلك".

كيف هي حالتك البدنية بعد كأس العالم؟ وماذا يمكن القول بخصوص تجديد عقدك؟

"أتحسّن بدنيًا. أخطأت باللعب مباشرةً بعد كأس العالم بدلا من الخضوع لبرنامج محدد والعودة تدريجيًا. المونديال أثّر عليّ، لكني أتحسن تدريجيا وأريد المواصلة حتى يونيو".

"بخصوص تجديد عقدي… لم أتحدث بعد مع النادي، وهو نفس ما حدث العام الماضي حتى هذا الوقت من الموسم. أنا هادئ للغاية. من الممل أن تسألوني كل مرة عن ذلك، لأن الوضع لم يتغيّر. أنا بخير وأريد المواصلة في ريال مدريد، ولكن يجب أن أتحدث مع النادي وأرى ما يفكرون فيه. أود المواصلة لأني أستحق ذلك، وليس لأنهم سيهدونني التجديد مثلًا. لم أتلق أي هدايا من أي أحد في حياتي وهذا لن يحدث الآن. بغض النظر عما سيحدث، علاقتي لن تتغير أبدًا مع ريال مدريد، إنه نادي حياتي مهما حدث".

وهل ترى أنك تستحق التجديد؟

"سأقدّم أقصى ما لدي مثلما كان الحال دومًا، وذلك لأستحق المواصلة. لا يمكنني فعل أكثر من ذلك. علاقتي مميزة بالنادي وهذا لن يتغير. لسنا في عجلة تمامًا مثل العام الماضي، نحن في منتصف الموسم. لدينا العديد من التحديات التي تنتظرنا وأنا مركز على كرة القدم. أعمل بجد لأعود إلى مستواي، سنرى ما سيحدث في النهاية".

واحدة من الكلمات التي تتكرر هي "المرحلة الانتقالية"، هل يزعجك الحديث عنك وعن كروس بهذه الطريقة؟

"لا. أنا في ريال مدريد منذ 11 عامًا، والمتطلبات هنا عالية جدًا. أتفهم أن يقولوا العديد من الأمور في الخارج، هذا طبيعي لأن هذا النادي هو الأكبر في العالم. لكن… أين الذاكرة؟ يقولون إنني وكروس لا يمكننا اللعب معنا رغم أننا فعلنا ذلك بشكل جيد في وقت قريب. لا أعرف! بعد شهر ونصف فقط فجأة لا نستطيع اللعب معًا. لا أفهم ذلك".

هل تجديد عقدك مرتبط باستقدام بيلينجهام وتطور مستوى تشواميني وكامافينجا؟

"تشواميني وكامافينجا يلعبان دورين مميزين ولديهما مستقبل كبير. لا يلعبان في ريال مدريد بالصدفة، يجب أن يواصلا العمل والتعلُم، لكنهما لا يلعبان في ريال مدريد بالصدفة. استثمر ريال مدريد كثيرًا فيهما لأنهما مميزين. بشأن بيلينجهام لا أستطيع إخبارك بشيء. إنها مسألة منفصلة ولا علاقة لها بالأخرى".

كيف يمكن لغرفة خلع الملابس دعم فينيسيوس؟

"ندعمه إلى أقصى درجة. أنا ضد أي نوع من الإهانات العنصرية. ولو حدثت، فيجب على السلطات التدخل بقوة أكبر. فيني يحتاج إلى التركيز على كرة القدم والظهور بشكل جيد، ويحظى بدعم النادي في ذلك".

هل تخطط المواصلة مع كرواتيا حتى يورو 2024؟ كما أن هناك نهائي دوري الأمم الأوروبية هذا الصيف.

"قررت المواصلة حتى دوري الأمم الأوروبية بعد كأس العالم، لكني لم أفكر فيما سيحدث بعد ذلك. لم أقرر بعد. لكني سأواصل حتى دوري الأمم".

"أود إيضاح أيضًا أن ريال مدريد لم يطلب مني الاعتزال دوليًا أبدًا. ليس أسلوب ريال مدريد. اللعب مع كرواتيا لا يؤثر على مستواي مع النادي بأي شكل. يتحدثون كثيرًا عن عمري، ولكني أثبت أنه يمكن اللعب للمنتخب والنادي معًا. كرواتيا لم تؤثر على مستواي أبدًا مع ريال مدريد".

سجلت 6 أهداف هذا الموسم، هل تخطط للدخول في رهان مع أنشيلوتي مثل الرهان الذي دخله مع فالفيردي؟

"لا، لا، ليس هناك أي رهانات. لو سجلت هدفًا آخر سأتجاوز أفضل سجل تهديفي لي. أنا سعيد بمستواي، ولكن كرة القدم التي ألعبها لم تتغير كثيرًا، أواصل الدخول لمنطقة الجزاء مثلما فعلت دائمًا".

هل تتحدثون في غرفة خلع الملابس عن دوري أبطال أوروبا العام الماضي لرفع المعنويات؟

"تكرار ذلك سيكون رائعًا ولكننا لم نتحدث عن ذلك، أو ما يمثله الفوز بالبطولة للمرة السادسة. سنتعامل مع كل مرحلة على حدة مثلما فعلنا دومًا. أتمنى أن أكرر ما فعلناه العام الماضي، نحن جاهزون".

كيف تحضرون لهذا النوع من المباريات؟

"التحضيرات مشابهة نوعًا ما لأي مباراة أخرى. نشاهد مبارياتهم، لكننا نعرف هؤلاء اللاعبين بالفعل لأننا واجهناهم كثيرًا. أنا شخصيًا أستعد لكل المبايات بنفس الصورة دون أي شيء استثنائي".