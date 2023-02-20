مذكرة من الأهلي إلى وزير الخارجية بعد أحداث مباراة الهلال السوداني

رفع النادي الأهلي مذكرة إلى سامح شكري وزير الخارجية المصرية، يشكو فيها أحداث مباراة الهلال السوداني.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي:

"تقدم النادي اليوم بمذكرة إلى معالي الوزير/ سامح شكري، وزير الخارجية، يشكو فيها ‏التجاوزات والاعتداءات التي تعرض لها فريق الأهلي ولاعبيه وجهازهم الفني، قبل وأثناء وبعد ‏مباراة الهلال، التي جرت السبت الماضي بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان.

وسرد الأهلي في ‏مذكرته كل تفاصيل الاعتداءات التي جرت سواء أثناء المران الوحيد للفريق في السودان بالألعاب النارية، وما تعرض له لاعبو الأهلي وجهازهم الفني والإداري وأفراد البعثة المصرية بعد نهاية اللقاء، سواء من الجماهير التي تم ‏السماح لها بدخول المباراة، بالمخالفة لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإقامة اللقاء بدون حضور جماهيري، ‏لعدم توافر شروط السلامة التي حددها «كاف» في ملعب الجوهرة الزرقاء، أو التجاوزات والاعتداءات التي قام بها البعض من أفراد الطاقم الإداري والطبي لفريق الهلال بحق لاعبي الأهلي.

وأكد النادي في مذكرته على أن السفير ‏المصري بالسودان هاني صلاح بذل جهودًا كبيرة مع البعثة وشاهد وموثق لكل الأحداث، والتي ‏سبق أن تكررت من جانب نادي الهلال وجماهيره في أعوام سابقة، ورفض الأهلي التصعيد حرصًا على ‏العلاقات الطيبة بين البلدين".

🔴| الأهلي يرفع مذكرة إلى وزير الخارجية بتجاوزات الهلال السوداني وجماهيره .🦅 pic.twitter.com/ckkPCLp33Q — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 20, 2023

وكان الأهلي قد تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد تجاوزات الهلال السوداني وجماهيره المتكررة.

وجاء بيان الأهلي كالآتي:

"تقدم النادي صباح اليوم الإثنين بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد نادي الهلال السوداني؛ بسبب ما تعرض له فريق الأهلي من اعتداءات وتجاوزات تنافي كل الأخلاق الرياضية واللوائح المنظمة للعبة كرة القدم، ذلك قبل وأثناء وبعد المباراة التي جرت بين الفريقين يوم السبت الماضي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري رابطة الأبطال".

وجاء في شكوى الأهلي:

- أثناء المران الوحيد لفريقنا في ملعب الجوهرة الزرقاء يوم الجمعة الماضي، قام بعض مشجعي الهلال باقتحام الملعب وقذف الألعاب النارية على اللاعبين في حضور ممثل الكاف الذي قام بمعاينة الأجسام المقذوفة وتدوين الواقعة في تقريره.

- رغم قرار كاف بإقامة ذات المباراة بدون حضور جماهيري؛ نظرًا لعدم توافر شروط السلامة في هذا الملعب وإبلاغ النادي الأهلي بذلك؛ إلا أن نادي الهلال لم يلتزم بهذا القرار وسمح لما يزيد على ألف متفرج من جماهيره بحضور المباراة، كما أنه لم يلتزم بتوفير وسائل انتقال آمنة ولائقة لفريقنا، وكذلك غرق غرفة ملابس لاعبي الأهلي بمياه الصرف الصحي عقب المباراة.

عندما نزل الطاقم الطبي لفريق الهلال لعلاج أحد لاعبيه أثناء المباراة، قام أحد أفراد هذا الطاقم بالاعتداء على لاعب النادي الأهلي محمد عبدالمنعم بإحدى الأدوات الطبية، وترتب على ذلك قيام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء له، وكان يستوجب مغادرته الملعب نهائيا؛ إلا أنه أصر على البقاء على مقاعد بدلاء فريق الهلال حتى نهاية المباراة وراح يكيل السباب والشتائم لحارسنا محمد الشناوي وحاول الاعتداء عليه أثناء خروجه عقب نهاية اللقاء.

- قام أحد أفراد الطاقم الإداري لفريق الهلال بالاعتداء بالضرب على لاعبنا علي لطفي وآخر منهم اعتدى على لاعبنا حمدي فتحي في مشهد بعيد عن كل الأخلاق الرياضية.

- لم يوفر نادي الهلال تأمين السلامة لفريقنا، وقام مشجعوه الذين تواجدوا في الملعب بالمخالفة لقرار كاف بالتجاوز في حق رئيس وفد النادي الأهلي وطاقم السفارة المصرية بالسودان والاعتداء على لاعبينا أثناء مغادرتهم الملعب وفي الممر المؤدي لغرف الملابس.

- ما حدث في ملعب نادي الهلال يوم السبت الماضي هو سيناريو تكرر مرات من قبل، وتعرض لاعبو الأهلي للخطر في مباراة سابقة أقيمت بين الفريقين بالسودان يوم 1-2-2020، عندما اقتحمت جماهير الهلال ملعب المباراة، ورفض النادي الأهلي التصعيد في ذلك الوقت، حرصًا على العلاقات الطيبة بين الأندية، والرسالة السامية للعبة كرة القدم بين الشعوب.

- الأمر متكرر وتجاوز كل الحدود، ننتظر تدخلكم العاجل، وتطبيق اللوائح والقوانين حرصًا على نجاح مسابقات كاف.

فيما رد فاضل التوم نائب رئيس نادي الهلال عبر FilGoal.com: "مصر والسودان شعب واحد بعيدا عن كرة القدم من الأساس، نحن أخوة وسنظل كذلك وتربطنا علاقات تاريخية بالنادي الأهلي".

وشدد "لا نريد أن تكون كرة القدم سببا في التفرقة بين الشعب الواحد بل على العكس يجب أن تجمعنا".

وأوضح نائب رئيس الهلال "ما حدث داخل الملعب ربما كانت مجرد نرفزة ومشاحنات بسبب قوة المباراة، ويجب أن يبقى الأمر كذلك ولا نرى سيناريوهات غير محببة لأنها في النهاية بين شعب واحد وأخوة".

وكشف فاضل التوم "لدينا أيضا شكاوى مسجلة بالفيديو ضد بعثة النادي الأهلي ولكن قررنا وقتها عدم التقدم بشكوى رسمية حفاظا على العلاقات بين الناديين".

وتابع "أي شخص يثبت عليه تجاوز من نادي الهلال كنا سنصدر عليه عقوبة فورية وسنتقبل أي قرار من كاف بشأن المتجاوز، ما يحدث من تجاوز يعبر عن تصرفات فردية وليست مؤسسية تمثل الهلال".

واختتم نائب رئيس الهلال السوداني "سنضطر إلى عقد اجتماع رسمي لمجلس إدارة الهلال للرد على تقدم الأهلي بشكوى رسمية لما يناسبه من رد فعل".